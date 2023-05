Japonský ministr pro Expo navštívil ústředí BIE

Japonský ministr pro Všeobecnou světovou výstavu Expo 2025 v Ósace Naoki Okada se sešel minulý týden na pracovní schůzce s generálním tajemníkem Mezinárodního úřadu pro výstavy (Bureau International des Expositions, BIE) Dimitrim Kerkentzesem. Důvodem setkání bylo zhodnocení pokroku v přípravách Expo.

Schůzka se uskutečnila nedlouho poté, co se v areálu výstaviště na ostrově Jumešima uskutečnil slavnostní ceremoniál položení základního kamene. Ministr Okada a generální tajemník Kerkentzes diskutovali zejména o opatřeních, která japonská vláda přijímá s cílem usnadnit účast a zajistit, aby byly všechny pavilony připraveny včas. Obě strany zhodnotily pokrok v iniciativách Expo, jako je vzdělávací program a přehlídka společnosti budoucnosti, a diskutovaly o osvětových aktivitách zaměřených zejména na zahraniční návštěvníky v souvislosti se znovuotevřením Japonska pro turisty koncem roku 2022.

Účast na Expo 2025 dosud potvrdily 153 země a osm mezinárodních organizací. Země s pavilony postavenými svépomocí právě dokončují své návrhy a projekty, zatímco účastníci s pavilony typu B a C budou mít příležitost pokročit v přípravách během zvláštního mezinárodního plánovacího setkání, které se uskuteční příští měsíc v Ósace.

„V současné době probíhají práce na přípravě pavilonů typu B a C, které se budou konat příští měsíc v Ósace. Necelé dva roky předtím, než Japonsko otevře brány výstavy Expo 2025, očekává celý svět netrpělivě tuto událost, která bude sloužit jako globální scéna pro životně důležité nápady a řešení. Zatímco země přemýšlejí o budoucí společnosti, na místě, které bude v roce 2025 hostit svět, se nyní dosahuje hmatatelného pokroku,“ uvedl generální tajemník BIE po zasedání.

Delegace Expo 2025 předloží zprávu o pokroku všem členským státům BIE během 172. valného shromáždění tohoto úřadu, které se koná v Paříži ve dnech 20. a 21. června. Světová výstava v Ósace se uskuteční na ploše 155 hektarů na ostrově Jumešima od 13. dubna do 13. října 2025. Veletrh Expo se bude zabývat naplňováním cílů udržitelného rozvoje (SDGs) v rámci tématu "Designing Future Society for Our Lives“ („Navrhujeme budoucí společnost pro naše životy“), jehož tři podtémata jsou Saving Lives, Empowering Lives a Connecting Lives (Zachraňujeme životy, Posilujeme životy a Spojujeme životy).