Praha - Japonsko vydalo do Česka čínského státního příslušníka odsouzeného českými soudy za dvojnásobnou vraždu. Hledaný člověk spáchal vraždu v roce 1998, a hned poté utekl do Číny. Oznámil to mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka na webu úřadu. Podle něj je to vůbec první případ, kdy ministerstvo žádalo o vydání nějaké osoby z Japonska. Mezi Českem a Japonskem není uzavřena smlouva o vydávání lidí k trestnímu stíhání či výkonu trestu.

Dvojnásobnou vraždu spáchal podle úřadu čínský občan v roce 1998. Vzápětí odcestoval do své domoviny, kde se zhruba dvě desítky let skrýval. Zadržen byl na základě mezinárodního pátrání až loni v říjnu v Japonsku. V Česku byl v roce 2003 odsouzen za vraždu ke 12 letům vězení. Japonsko ho do Česka vydalo letos 15. března.

Ministerstvo zatím neuvedlo podrobnosti k vydanému člověku ani k činu, který spáchal. Podle zpravodajství ČTK byli na jaře roku 1998 nalezeni v pronajatém bytě v Praze 4 dva zastřelení Asiaté. Podle serveru Blesk.cz policie kvůli této vraždě následně pátrala po profesionálním zabijákovi Chuej Čungovi, kterého si údajně na vraždu objednala mafie.