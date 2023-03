Japonsko ukáže, co vše bude možné se sítěmi 6G

Ilustrační foto - Robotický pes Spot ze slavnostního otevření Technologického parku TechTower, v únoru tohoto roku. Se sítěmi 6G by lidé například v budoucnu mohli kdekoli na světě digitálně vklouznout do robotů, kteří by se v závislosti na stupni rozšíření chovali jako jejich piloti.

Ilustrační foto - Robotický pes Spot ze slavnostního otevření Technologického parku TechTower, v únoru tohoto roku. Se sítěmi 6G by lidé například v budoucnu mohli kdekoli na světě digitálně vklouznout do robotů, kteří by se v závislosti na stupni rozšíření chovali jako jejich piloti. ČTK/Chaloupka Miroslav

Konkurence ve vývoji síťových technologií se celosvětově zostřuje. Japonsko již pracuje na aplikacích 6G – například na interakci člověka a stroje, napsal německý deník Handelsblatt. Prototyp sítě nové generace má být představen světu na Všeobecné světové výstavě Expo 2025 v Ósace.

Spojení člověka a stroje je již tak trochu realitou - alespoň v laboratoři japonského mobilního gigantu NTT Docomo. Tam, v sídle společnosti v Tokiu předvádí hlavní technolog Takehiro Nakamura a dva zaměstnanci malou světovou premiéru pro hosta z Německa, píše renomovaný list.

Předváděčka vypadá následovně: první člověk zatne ruku v pěst a zvedne předloktí. Senzory v manžetě na jeho paži snímají nervové impulsy, které mozek vysílá do svalů. Ty jsou digitalizovány a prostřednictvím platformy společnosti Docomo odeslány do robota, který pohyby přesně sleduje.

Druhý zaměstnanec také mimovolně zavírá prsty a pohybuje paží. V jeho manžetě se signály převedou zpět na elektrické impulsy a pošlou se přes kůži do nervových drah. Pohyby jsou stále velmi trhavé.

Pro Nakamuru je to však první ochutnávka aplikací, které by se mohly stát realitou přibližně od roku 2030 díky superrychlým mobilním sítím šesté generace, tzv. 6G. Společnost NTT Docomo je s rozpočtem na výzkum ve výši jedné miliardy eur ročně jedním ze světových průkopníků.

Premiéra na Expo a návrat na světovou špici?

Prototyp sítě 6G chce mateřská společnost NTT představit již v roce 2025 na světové výstavě v Ósace. Nakamura jako jednu z myšlenek aplikace uvádí rozšíření lidských schopností prostřednictvím technologie, tzv. human augmentation. Díky nové technologii by "síť mohla fungovat jako jakýsi rozšířený lidský nervový systém".

Za tímto příslibem se skrývá technologický kvantový skok. Sítě 6G prý dokážou přenášet stokrát více dat než sítě 5G, které se právě zavádějí po celém světě. Podle Mahyara Shirvanimoghaddama z univerzity v Sydney by tato šířka pásma stačila na stažení 142 hodin videí z Netflixu v nejlepším rozlišení za sekundu.

Kromě toho se očekává, že zpoždění při přenosu dat, známé jako latence, klesne v sítích 5G z několika milisekund na 100 mikrosekund v konečné fázi rozšíření.

Japonská vláda vidí v 6G příležitost, jak zemi přebudovat na vedoucí sílu v oblasti síťových technologií. Podle japonského institutu pro výzkum trhu Cyber Creative Institute je někdejší pionýr v současnosti až na třetím místě za USA a Čínou s podílem deseti procent patentů 6G. Do konkurenčního boje se rovněž zapojili poskytovatelé jako jsou čínská společnost Huawei a jihokorejský Samsung.

Plné propojení mezi reálným a virtuálním světem

Japonská vláda sdružila na konci roku 2020 největší společnosti v zemi do konsorcia "Beyond 5G". Od té doby jsou na "jedné lodi“ automobilky jako je Toyota, výrobci strojů a další spolu s operátory mobilních sítí a dodavateli síťových zařízení, jako je NEC. Diskuse vedou o možnostech použití a technických požadavcích.

Služby, které bylo dříve možné provádět pouze v základním provedení, se tak díky úvahám o 6G stávají myslitelnými v plné šíři. Lidé by například mohli kdekoli na světě ze své pohovky digitálně vklouznout do robotů, kteří by se v závislosti na stupni rozšíření chovali jako jejich piloti. Na dálku by bylo možné i školení, kdy by například učitel tance dával lekce přes internet.

Důležitější než zábava však budou průmyslové aplikace, vysvětluje technolog Nakamura. Vysoká datová propustnost je totiž považována za nezbytný předpoklad pro další fázi internetu věcí, v níž budou miliardy zařízení, strojů a senzorů pro autonomní řízení a digitalizované továrny propojeny do sítě a budou si vyměňovat informace.

Jisté je jen jedno: s prudkým nárůstem aplikací v průmyslovém odvětví se globální konkurence stále ostřejší. Když byly spuštěny sítě 3G, byly lídry Evropa, USA a Japonsko. Při spuštění 4G se přidali Korejci, s 5G přibyly čínské skupiny. Poslední dva nebo tři roky se do tématu zapojuje také Indie.