Japonsko udělá vše proto, aby koronavirus neovlivnil letní OH

Ilustrační foto - Turisté s maskami se fotí v Tokiu s olympijskými kruhy na pozadí. ČTK/AP/Jae C. Hong

Tokio - Japonsko vynaloží veškeré úsilí, aby šíření nového koronaviru neovlivnilo letošní letní olympijské hry. Řekl to dnes japonský premiér Šinzó Abe v místním parlamentu. Olympiáda v Tokiu začíná 24. července. Její organizátoři neuvažují o tom, že by OH zrušili, informovala dnes agentura Reuters s odvoláním na japonskou vládu.

"Budeme v úzkém kontaktu se všemi, včetně Mezinárodního olympijského výboru a Světové zdravotnické organizace, abychom přijali příslušná opatření a aby koronavirus neovlivnil olympiádu," řekl Abe v japonském parlamentu.

Koronavirus 2019-nCoV, který vyvolává onemocnění s příznaky chřipky a u některých pacientů, zejména starších či oslabených, může způsobit i zápal plic, se začal šířit koncem loňského roku z Číny. Dosud si vyžádal na 360 obětí a nakažených je více než 17.000.

Valná většina obětí i nakažených byla zaznamenána v Číně, mimo Čínu je zatím na 150 potvrzených případů a jedna oběť (na Filipínách). Japonsko potvrdilo zatím 20 případů.

Kvůli šíření nového koronaviru, na nějž zatím neexistuje lék, přijímají země celého světa řadu opatření a omezují kontakty s Čínou. Omezení se dotkla také sportu. Z Číny byly mimo jiné přeloženy olympijské kvalifikační turnaje basketbalistek a fotbalistek a odloženo bylo na příští rok halové MS v atletice, které se mělo konat v březnu v Nankingu (Nan-ťing).