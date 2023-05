Japonsko se chystá sestřelit jakoukoliv raketu KLDR, která naruší jeho území

Tokio/Soul - Japonsko je připraveno sestřelit jakoukoli severokorejskou raketu, která by narušila jeho území. Tokio to uvedlo v reakci na oznámení KLDR, že se chystá do vesmíru vyslat satelit. Japonsko je ale přesvědčeno o tom, že Pchjongjang chce především testovat raketu. Jihokorejské ministerstvo zahraničí dnes Severní Koreu vyzvalo, aby plánovaný start zrušila, informovala agentura Reuters.

Jihokorejské ministerstvo zveřejnilo své prohlášení jen několik hodin poté, co Tokio oznámilo, že ho Pchjongjang vyrozuměl o startu rakety plánovaném na přelomu května a června.

K situaci se vedle japonského ministerstva obrany, které už zahájilo přípravy sestřelení rakety, vyjádřil i ministerský předseda Fumio Kišida, podle něhož jakékoli odpálení rakety ze strany komunistické země - i když jí bude říkat satelit - bude porušením rezolucí Rady bezpečnosti OSN. Záležitost se podle něj dotýká bezpečnosti japonských občanů.

I na vyslání satelitu do vesmíru potřebuje Severní Korea podle AP využít technologii raket dlouhého doletu, což jí rezoluce zakazují. Na vysílání družic KLDR se i v minulosti pohlíželo jako na raketové testy, které se země tímto způsobem snaží maskovat.

Pchjongjang před sérií vyjádření japonských činitelů Tokiu sdělil, že mezi 31. květnem a 11. červnem se chystá do vesmíru vyslat satelit. Mohlo by jít o pokus KLDR vynést na oběžnou dráhu první vojenský průzkumný satelit.