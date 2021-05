Japonsko prodloužilo do 31. května nouzový stav v Tokiu a dalších oblastech

Tokio - Japonský premiér Jošihide Suga v Tokiu, Ósace a dvou dalších prefekturách prodloužil až do konce května stav nouze kvůli pokračujícímu šíření koronaviru. Nové opatření vyvolává otázky nad osudem již jednou odložených letních olympijských her, které by v Tokiu měly začít 23. července.

Nouzový stav byl v prefekturách Tokio, Ósaka, Kjóto a Hjógo vyhlášen 25. dubna a trvat měl do 11. května. Prodloužen bude do 31. května. Nově bude nouzový stav platit také v prefekturách Aiči a Fukuoka, oznámil dnes předseda vlády.

V oblastech, kde platí nouzový stav, budou muset restaurace a bary zavírat nejpozději ve 20:00 a nadále nebudou smět podávat alkohol. Doposud uzavřená kina a nákupní centra s rozlohou větší než 1000 metrů čtverečních ale budou smět znovu přivítat zákazníky, i když se zkrácenou otvírací dobou. Zrušen bude také zákaz přítomnosti diváků na velkých sportovních a kulturních akcích; nově jich bude moci přijít až 5000 či 50 procent kapacity, uvedla japonská tisková agentura Kjódó.

Japonsko se dosud nekontrolovanému šíření nákazy, které paralyzovalo mnohé vyspělé státy, vyhnulo. V zemi se 126 miliony obyvatel se od počátku epidemie potvrdilo něco přes 622.000 případů koronaviru; denně jich přibývá kolem 5000. Přes 10.500 pacientů v souvislosti s covidem-19 zemřelo. V poslední době však po výskytu jedné z nových, nakažlivějších variací koronaviru přibývá infikovaných a vakcinace Japonců postupuje pomalu.