Japonsko chce do 15 let skončit s auty na benzinový pohon

Tokio - Japonsko chce zhruba do 15 let skončit s dopravními prostředky na benzinový pohon. Oznámil to japonský kabinet, když představoval program takzvané strategie zeleného růstu. Avizované kroky navazují na dřívější oznámení premiéra Jošihideho Sugy, který v říjnu přislíbil, že Japonsko do roku 2050 dosáhne uhlíkové neutrality. To znamená, že množství oxidu uhličitého, které se vyprodukuje, se zároveň spotřebuje nebo zlikviduje.

Představený plán předpokládá, že kolem roku 2035 budou výrobci automobilů místo nových vozů s benzinovým motorem prodávat elektromobily včetně hybridů a vozidel s palivovými články, uvedla agentura Reuters. Aby vláda podpořila příklon k elektromobilům, plánuje do roku 2030 snížit cenu baterií více než o polovinu.

Oznámená strategie zeleného růstu si stanovila dosažení cílů v různých oblastech. Počítá s nárůstem poptávky po elektřině o 30 až 50 procent do roku 2050 a usiluje o zvýšení kapacity obnovitelných zdrojů energie tak, aby se v Japonsku podílely na 50 až 60 procentech spotřeby. Podle údajů k letošnímu březnu tvořily tyto zdroje v zemi kolem 18 procent celkových dodávek elektřiny.

Vláda se chce zaměřit hlavně na rozšíření větrných elektráren na moři. Japonsko plánuje naopak snížit závislost na jaderné energii.

Suga ve svém říjnovém projevu zdůraznil, že takzvané zelené investice nejsou zátěží, ale příležitostí. Vláda rovněž plánuje přijít z daňovými pobídkami a dalšími typy finanční podpory pro firmy a předpokládá, že takzvaný zelený byznys bude kolem roku 2050 generovat kolem dvou bilionů dolarů ročně (21,5 bilionu Kč).

Plán také počítá se snížením ceny vodíku a naopak se zvýšením jeho spotřeby asi na 20 milionů tun kolem roku 2050 v oblastech, jako je výroba energie a doprava.