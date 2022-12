Japonci zdolali na MS i Španěly a vyhráli skupinu E, dál jdou oba týmy

Dauhá/Chúr (Katar) - Japonští fotbalisté na mistrovství světa zdolali po obratu 2:1 Španělsko a překvapivě vyhráli skupinu E. Do osmifinále prošli ze druhého místa i Španělé. Němci porazili 4:2 Kostariku, s níž prohrávali 1:2. Přesto do osmifinále nepostoupili stejně jako před čtyřmi roky.

Japonci zdolali po Němcích i Španěly a vyhráli skupinu

Japonští fotbalisté na mistrovství světa v Kataru zdolali po obratu 2:1 Španělsko a se šesti body překvapivě vyhráli skupinu E. V osmifinále se utkají v pondělí s Chorvatskem. Dál jdou ze druhého místa díky lepšímu skóre i Španělé, které čeká v úterý Maroko.

Mistry světa z roku 2010 poslal v Dauhá do vedení v 11. minutě útočník Álvaro Morata, jenž se prosadil i ve třetím utkání na šampionátu a se třemi góly se dotáhl do čela tabulky střelců. Ve 48. a 51. minutě ale skóre otočili střídající Ricu Doan a další záložník Ao Tanaka.

Japonci se postarali o další překvapení šampionátu a po Německu, které na turnaji navzdory výhře 4:2 nad Kostarikou na turnaji končí, porazili dalšího evropského giganta. "Všichni mluví o zázraku, ale já to tak nevidím. Byli jsme agresivnější, zasloužili jsme si vyhrát. Teď chceme poprvé v historii postoupit do čtvrtfinále," řekl po utkání střelec vítězného gólu Tanaka.

Postupem do vyřazovací části Japonci navázali na osmifinálovou účast z minulého šampionátu. Španělé prohráli po čtyřech zápasech, v play off ale nebudou chybět popáté z posledních šesti MS.

Oba trenéři udělali oproti minulému kolu pět změn v sestavě, a právě jeden z nováčků v zahajovací jedenáctce Morata otevřel skóre. Třicetiletý útočník Atlética Madrid si naskočil na Azpilicuetův centr a zblízka hlavou překonal brankáře Gondu. Nejlepší střelec v aktuálním výběru "La Roja" zaznamenal 30. reprezentační gól.

Morata mohl přidat druhý zásah v 23. minutě, kdy jeho střelu ve skluzu tentokrát Gonda zneškodnil. První poločas se jinak hrál bez větších šancí. Španělé drželi míč 78 procent hracího času a Japonci, kteří potřebovali k udržení naděje na postup minimálně bod, se hlavně bránili. To jim zkomplikoval závěr úvodního dějství, kdy inkasovali žlutou kartu v rychlém sledu všichni tři stopeři.

Podobný vývoj včetně stejného skóre měla i první půle utkání Japonsko - Německo (2:1), a i dnes dosáhl asijský celek na obrat po změně stran. Ve 48. minutě vyrovnal Doan, jehož ránu na přední tyč nedokázal Simon vytěsnit mimo tři tyče. Záložník Freiburgu se z pozice střídajícího hráče trefil i proti Německu.

Vzápětí další nový muž na hřišti Mitoma našel před brankou skórujícího Tanaku. Gól musel potvrdit videorozhodčí, jelikož fotbalista Brightonu stihl odcentrovat jen těsně předtím, než míč celým objemem opustil hrací plochu.

"Na pět minut jsme úplně ztratili kontrolu nad zápasem, zpanikařili jsme. Kdyby soupeř potřeboval vstřelit ještě třetí gól, povedlo by se mu to. Vrátili jsme se do utkání jen díky tomu, že Japonsku stačilo těsné vedení," nešetřil kritikou španělský kouč Luis Enrique.

Favorit si ve zbytku utkání vypracoval už jen jednu gólovou příležitost, ačkoliv se vzhledem k průběžnému stavu souběžně hraného duelu Kostarika - Německo ocitl chvíli i mimo postupové příčky. V 90. minutě se Olmo po pohledné kombinaci ocitl sám před Gondou, trefil ale jen připraveného japonského brankáře.

"Mrzí mě to, chtěl jsem skupinu vyhrát. Tenhle zápas pro nás musí být varováním. Musíme hrát lépe," řekl Enrique.

Němci porazili Kostariku 4:2, na postup to nestačilo

Němečtí fotbalisté porazili na mistrovství světa v Kataru ve svém posledním utkání ve skupině E Kostariku 4:2, ale na postup to nestačilo, protože v souběžně hraném utkání Japonci zdolali Španělsko 2:1. Skóre v Chúru otevřel v 10. minutě Serge Gnabry. Po změně stran Yeltsin Tejeda a Juan Pablo Vargas zápas otočili. Náhradníci strhli vedení znovu na německou stranu, dva góly dal Kai Havertz a čtvrtý přidal Niclas Füllkrug.

Němci vyhráli nad Kostarikou stejným výsledkem jako na domácím šampionátu v roce 2006, tentokrát jim to ale nebylo nic platné a podruhé za sebou skončili už v základní skupině. S turnajem se loučí i Kostarika.

Francouzka Stéphanie Frappartová vstoupila do fotbalové historie jako první žena v roli hlavní rozhodčí na světovém šampionátu mužů a také u postranních čar jí asistovaly ženy.

Německý trenér Hansi Flick hned po utkání vyloučil, že by po brzkém vyřazení rezignoval. "Zklamání je teď obrovské. Můj trenérský tým a já jsme ale odvedli dobrou práci, připravili jsme mužstvo dobře. Nestačilo to, ale máme hráče, kteří mají budoucnost, a dál mě práce tady baví," uvedl v rozhovoru pro televizní stanici ARD kouč, který má bez ohledu na výsledek v Kataru smlouvu až do roku 2024, kdy bude Německo hostit mistrovství Evropy.

V sestavě udělal jedinou změnu. Na místo pravého obránce Kehrera se stáhl ze zálohy Kimmich a vpředu naskočil Sané, který už doléčil poraněné koleno. Do německé branky se podevatenácté na šampionátu postavil Manuel Neuer a překonal brankářský rekord, který držel se svým krajanem Seppem Maierem a Brazilcem Cláudiem Taffarelem. Další zápasy však už nepřidá.

Na kostarické straně nemohl nastoupit za karty potrestaný stoper Calvo, na lavičce zůstali záložník Torres a útočník Contreras. Jejich místa zaujali Aguilera a poprvé na šampionátu hrající Vargas a Venegas.

Němci začali zostra a během úvodních deseti minut měli tři velké šance. Tu třetí už Gnabry po Raumově centru přesnou hlavičkou proměnil ve svůj 21. reprezentační gól. Téměř vzápětí se ujali vedení i Španělé v paralelně hraném zápase s Japonskem a v tom okamžiku byli Němci na postupové pozici.

Dál byli při chuti, Musiala svými kličkami motal hlavy soupeřovým obráncům a brankář Navas měl plné ruce práce s hlavičkou Goretzky. Ve 35. minutě nadvakrát zkrotil Kimmichovu střelu z dálky.

Kostaričané se téměř nedostali za polovinu, ale tři minuty před přestávkou vyrazil dopředu Fuller, který zařídil výhru nad Japonskem, Rüdiger s Raumem udělali dvě hrubé chyby po sobě a Neuer měl co dělat, aby míč vytáhl nad břevno.

Vzhledem k tomu, že Japonci po změně dvěma slepenými góly zápas otočili, museli by dát Flickovi svěřenci šest branek. Místo toho v 58. minutě inkasovali, když brankář Neuer jen vyrazil Campbellovu hlavičku a dobíhající Tejeda vyrovnal.

Na kostarickou branku se pak valily další útoky, Musiala dvakrát orazítkoval tyč. Ale úder přišel znovu na druhé straně, Při závaru před brankou Neuer na míč nedosáhl a Vargas ho dotlačil do sítě. Už za tři minuty vyrovnal střídající Havertz a vítězný gól měl na kopačce Füllkrug, ale hrdina zápasu se Španělskem trefil zblízka jen brankáře Navase.

Pět minut před koncem si Havertz naběhl na Gnabryho přihrávku za obranu a svým druhým gólem v zápase znovu vykřesal německou naději. Ale ani čtvrtý gól Füllkruga už na vyřazení čtyřnásobných mistrů světa nic nezměnil.

"Mohli jsme dát už v prvním poločase čtyři góly. Místo toho jsme dali soupeři sílu svou lehkovážností. Dnes se ale nerozhodovalo. Rozhodlo dvacet minut proti Japonsku a také se Španělskem jsme mohli dát na 2:1," vrátil se k předchozím zápasům Flick.

Německo od triumfu na MS v roce 2014 neudrželo šestkrát v řadě ani jednou čisté konto a především kolaps v dobře rozehraném úvodním utkání s Japonskem znamenal v konečném účtování konec nadějí.

Hned po utkání naznačil konec reprezentační kariéry útočník Thomas Müller, který v národním týmu nasbíral 121 zápasů, hrál na čtyřech světových šampionátech a dal na nich deset branek. V Kataru se však ani jednou netrefil mezi tyče.

Skupina E:

Japonsko - Španělsko 2:1 (0:1)

Branky: 48. Doan, 51. Tanaka - 11. Morata. Rozhodčí: Gomes - Siwela (oba JAR), Phatsoane (Lesotho) - Guerrero (video, Mex.). ŽK: Itakura, Taniguči, Jošida (všichni Japonsko). Diváci: 44.851.

Japonsko: Gonda - Itakura, Jošida, Taniguči - D. Ito, Morita, Tanaka (87. Endo), Nagatomo (46. Mitoma) - Kubo (46. Doan), Maeda (61. Asano), Kamada (69. Tomijasu). Trenér: Morijasu.

Španělsko: Simón - Azpilicueta (46. Carvajal), Rodri, P. Torres, Balde (68. Alba) - Busquets - Gavi (68. Fati), Pedri - Williams (57. F. Torres), Morata (57. Asensio), Olmo. Trenér: Enrique.

Kostarika - Německo 2:4 (0:1)

Branky: 59. Tejeda, 70. Vargas - 73. a 84. Havertz, 10. Gnabry, 90.+1 Füllkrug. Rozhodčí: Frappartová (Fr.) - Backová (Braz.), Díazová-Medinaová (Mex.) - Fischer (video, Kan.). ŽK. Duarte (Kostarika). Diváci: 67.054.

Kostarika: Navas - Fuller (74. Bennette), Duarte, Waston, Vargas, Oviedo (90.+3 Contreras) - Aguilera (46. Salas), Borges, Tejeda (90.+3 Wilson), Campbell - Venegas (74. Matarrita). Trenér: Suárez.

Německo: Neuer - Kimmich, Süle (90.+4 Ginter), Rüdiger, Raum (67. Havertz) - Goretzka (46. Klostermann), Gündogan (55. Füllkrug) - Gnabry, Musiala, Sané - Müller (67. Götze). Trenér: Flick.

Konečná tabulka:

1. Japonsko 3 2 0 1 4:3 6 2. Španělsko 3 1 1 1 9:3 4 3. Německo 3 1 1 1 6:5 4 4. Kostarika 3 1 0 2 3:11 3