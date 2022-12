Japonci usilují o první čtvrtfinále MS, utkají se s obhájci stříbra Chorvaty

Vakra (Katar) - Japonští fotbalisté se po nečekaných výhrách 2:1 nad Německem a Španělskem a ovládnutí skupiny E pokusí poprvé na mistrovství světa postoupit do čtvrtfinále. V cestě za historickým úspěchem jim stojí obhájci stříbra Chorvaté. Pondělní osmifinále ve Vakře se odehraje od 16:00 SEČ.

Japonsko se při svém sedmém startu na turnaji probojovalo mezi 16 nejlepších celků počtvrté. Navzdory prohře 0:1 s Kostarikou ve druhém zápase skupiny se mu premiérově podařilo dostat do osmifinále světového šampionátu podruhé za sebou.

"Novým cílem je pro nás skončit mezi osmi, nebo ještě lépe. Hráči nám ukazují, že to jde," řekl trenér Hadžime Morijasu na tiskové konferenci.

Reprezentace se ujal po minulém mistrovství světa, na němž Japonci nezvládli osmifinále s pozdějším držitelem bronzu Belgií, přestože ve druhém poločase vedli 2:0. "Nejen já, ale i hráči si přenesli čtyři roky starou bolest z Ruska. Pokud hráči naplní potenciál a nechají na hřišti všechno, výsledky se dostaví," uvedl Morijasu.

Výkony japonských fotbalistů v Kataru jsou pro Chorvaty překvapením. "Nečekali jsme to. Podle mě to stěží kdo čekal, klobouk dolů před Japonci. Ukázali, že to není o jménech, ale že více záleží na srdci a odvaze. Zasloužili si to. Ukázali svou sílu," prohlásil záložník Lovro Majer.

Pondělní soupeři se dosud utkali třikrát. Přípravné utkání v roce 1997 vyhrálo Japonsko 4:3. Další dvě střetnutí se odehrála ve skupině světového šampionátu. V roce 1998 ve Francii zvítězili Chorvaté 1:0, o osm let později v Německu se hrálo bez branek.

Výběr trenéra Zlatka Daliče v Kataru remizoval 0:0 s Marokem a Belgií, mezitím zdolal Kanadu 4:1. Ve skupině F obsadil druhou pozici za Marokem.

Chorvatsko dosavadní dvě osmifinále MS zvládlo. Před 24 lety porazilo Rumuny a v roce 2018 na penalty Dány. V obou případech nakonec vybojovalo medaile, nejprve bronzovou a poté stříbrnou. I proto jsou Chorvaté podle sázkových kanceláří mírným favoritem.

"Pokud dneska někoho podceníte, vymstí se vám to. Všichni hrají dobře. Na turnaji jsme už viděli mnoho překvapení. Myslím si, že celkově se tu hraje nádherný fotbal. Jeden z hlavních důvodů je, že se hraje uprostřed sezony, kdy jsou všichni ve špičkové formě," konstatoval Majer.