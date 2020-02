Japonci a Číňané tvořivě řeší nedostatek roušek

Tokio - Lidé v Japonsku a Číně, kteří jsou zoufalí, že nemohou sehnat obličejové roušky, aby se mohli chránit před novým koronavirem šířícím se planetou, se uchylují k rozmanitým improvizovaným řešením. Napsala to japonská tisková agentura Kjódó.

Zatímco v Číně se lidé v obavách z nákazy uchylují k takovým extrémům, jako je používání ovocných slupek, plastových lahví, vložek a dokonce podprsenek coby improvizované ochranné masky, mnoho Japonců přichází s vlastním vynalézavým řešením.

Strach z nového koronaviru způsobujícího nemoc COVID-19 vedl k celosvětovému nedostatku ochranných roušek a masek, k jejich panickému skupování, spekulantství i trestným činům. Před nedávnem zloději ukradli 6000 chirurgických roušek z nemocnice v Kóbe v západním Japonsku. Jiný druh zásob pak sháněli ozbrojení lupiči, kteří přepadli závozníka před hongkongským supermarketem a ukradli mu 600 rolí toaletního papíru.

V Japonsku se mezitím ručně vyráběné masky stávají trendem sociálních sítí. Objevují se stále nové návody na to, jak si vytvořit vlastní roušku s pomocí kapesníků, šátků a dokonce i kávových filtrů a gumiček.

Zatímco někteří odborníci radí, že umývání rukou je účinnější než nošení ochranné roušky - a jiní dokonce tvrdí, že vícenásobně použitelné masky jsou zdraví nebezpečné, mnozí stále věří, že jakákoli maska je lepší ochranou než žádná.

Virologové ovšem mají pochybnosti ohledně účinnosti roušek proti vzduchem šířeným virům, i když podle některých zjištění mohou pomáhat zabránit přenosu viru z rukou do úst.

Časopis Cotton Time zaměřený na ruční práce se rozhodl vyvěsit návod, jak si krok za krokem ušít vlastní ochrannou masku, na své webové stránky - a překvapil ho prudký nárůst návštěvnosti.

"Náš časopis vychází jednou za dva měsíce, ale my jsme si nemohli dovolit čekat, proto jsme se rozhodli zveřejnit návod na ušití roušky už nyní. V dobách, jako je tato, jednoduše musíte pomáhat, protože je to správné," řekla šéfredaktorka časopisu Jumi Išidová. "Máme desetkrát vyšší návštěvnost než obvykle. Na šití podle našeho návodu nepotřebujete šicí stroj a zvládnete to, i když jste naposledy šili ve škole na hodině ručních prací," dodala.

Podle japonského svazu výrobců hygienických produktů bylo v Japonsku v roce 2018 vyrobeno více než 5,5 miliardy jednorázových roušek - z toho 4,3 miliardy pro soukromé užití.

V Japonsku, jehož obyvatelé se za všech okolností snaží držet krok s módou, se masky a roušky staly módním doplňkem, který už mnoho lidí ani nespojovalo se zdravím a hygienou. Někteří se jejich nošením jen zapojili do společenského trendu, zatímco pro jiné se staly doslova závislostí.

Ovšem koronavirus jim znovu vrátil jejich původní účinek a změnil roušky a dezinfekční prostředky v základní potřebu, především pro starší obyvatele.