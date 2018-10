Praha - Velký podíl měl na vítězství hokejistů Litvínova na ledě pražské Sparty 2:1 slovenský brankář Jaroslav Janus. V předehrávce 24. kola extraligy pomohl k odplatě za sobotní domácí porážku s Pražany 0:2 nejen 21 úspěšnými zákroky, ale i asistencí u vítězné branky Martina Hanzla v přesilové hře v 52. minutě.

Lepší vystoupení na ledě klubu, jehož barvy hájil v sezoně 2014/15, si nemohl přát. "Snad možná kdybych dal na konci gól. Potěší to, když je to ještě na vítěznou branku," řekl Janus novinářům ke své asistenci. Před rozhodujícím momentem při pobytu Jana Buchteleho rozehrál puk na útočnou modrou čáru na Hanzla, který se uvolnil na pravém kruhu a prostřelil Davida Honzíka na vyrážečku.

"Šel jsem k tomu puku pomalu, nijak jsem nespěchal, aby jejich beci neměli žádný signál, že tam budu puk dávat zpátky. Viděl jsem, že už se obraceli na střídačku a naši byli nahoře, tak jsme to jen poslal po ledě a vyšlo to se štěstím," připojil devětadvacetiletý odchovanec Prešova.

Z druhé strany hřiště úplně dobře neviděl, jak puk propadl do branky. "Martin Hanzl udělal protisměrnou kličku, vystřelil na vyrážečku. Nevím, jestli mu to prošlo pod rukou. Neviděl jsem to dobře a góly, které dáme my, moc na kostce neukazují. Ale byl to výborný pocit, když jsem zjistil, že byl gól," dodal Janus.

Věřil, že Litvínov po čtyřech prohrách už tentokrát body nepustí. "Měl jsem dobrý pocit. Oproti (nedělnímu) zápasu v Plzni (1:4) jsme dnes hráli o třídu lépe. Poprvé na tomto stadionu jsem vyhrál. Něco do kasy budu muset v kabině zaplatit," komentoval Janus svou první výhru v O2 areně v jiném než sparťanském dresu.

Byl rád, že Litvínov po pěti prohrách z posledních šesti duelů, které následovaly po úvodní šestizápasové vítězné sérii, opět předvedl kvalitní výkon. "Dnes jsme hráli všichni. Když jeden napadal, tak napadal i ten druhý. Hráli jsme kompaktně, všichni dopředu a všichni dozadu," prohlásil Janus.

"Nenechávali jsme sparťanům moc prostoru. Měli jsme víc energie než Sparta. Čekal jsem z její strany takový živější hokej. Je těch zápasů hodně, máme toho dost, ale byli jsme dnes lepším týmem a vypadalo to tak i na ledě," doplnil Janus k programu, v kterém oba celky sehrály tři duely ve čtyřech dnech.

"Bylo potřeba regenerovat, jíst, spát a snažit se jít do zápasů dobře připravení, hlavně hlavou. Potom se nestávají takové chyby a neodehraje se tak špatný zápas jako s Plzní. Musím pochválit celý tým, jak hrál obětavě," doplnil Janus.

Na Spartě Verva uspěla díky dvěma využitým početním výhodám. "Poslední zápasy jsme se trápili v přesilovkách. Dnes jsme dali dva góly, ale ukázalo se, že to stačilo. Příště to stačit nemusí, takže je stále na čem pracovat a je toho ještě před námi dost. Je třeba jít od zápasu k zápasu a věnovat se detailům," dodal Janus.