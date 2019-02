Moskva - Bývalý proruský prezident Ukrajiny Viktor Janukovyč na dnešní tiskové konferenci v moskevském exilu odmítl všechna obvinění, kvůli kterým byl minulý měsíc v Kyjevě v nepřítomnosti odsouzen ke 13 letům vězení za vlastizradu a napomáhání agresivní válce Ruska proti Ukrajině. Odsuzující verdikt podle něj "nadiktoval" nynější (ukrajinský) režim, rozhodnutí "nemá nic společného se zákonem" a "vše je postaveno na lži a nenávisti".

Janukovyče před pěti lety svrhla lidová revolta v Kyjevě, která v zemi nastolila prozápadní režim. Následovala ruská anexe Krymu a vypuknutí ozbrojeného povstání proruských separatistů na východě Ukrajiny, kde si konflikt s vládními vojsky dosud vyžádal více než 10.000 mrtvých.

Janukovyč dnes podle agentury TASS oznámil, že jeho právníci poslali ukrajinským vyšetřovatelům dokumenty, které prokazují, že ztrátu Krymu zavinilo současné vedení Ukrajiny. Tvrdil také, že stávající prezident Petro Porošenko nemůže dosáhnout na jaře svého znovuzvolení do vrcholné funkce bez zfalšování voleb. Jako "nepřípustné vměšování státu a politiků do církevních záležitostí" Janukovyč odsoudil Porošenkovo přispění k vytvoření národní pravoslavné církve, která se vymanila z podřízenosti Moskvě. To si podle Janukovyče nedovolil žádný z prezidentů v celých ukrajinských dějinách. Za nepřípustné a nedemokratické pokládá i případné stíhání opozičního předáka a podnikatele Viktora Medvedčuka, považovaného za blízkého Kremlu.

"Petra Porošenka znám už hodně dlouho a dobře. Příčina bídy je v tom, že on není státník, ale podnikatel. Na první místo klade osobní zisk a peníze, za které je ochoten směnit cokoli," řekl Janukovyč o svém nástupci podle listu Ukrajinska pravda. "Vyniká ve lhaní. Lhal nejen mně, ale neustále všem. Je to jeho profesionální zvyk," dodal.

Porošenkovým cílem je podle exprezidenta Janukovyče "osobní obohacení za jakoukoli cenu", k čemuž využívá veškerou moc a možnosti. "Nemá žádnou šanci čestně vyhrát volby," usoudil Janukovyč a dodal, že za nynější situace a za naprosté nedůvěry k vládě nebude jednoduché volby zfalšovat.

Ukrajinci mají volit novou hlavu státu 31. března.

Rusko, jak dnes ujistil mluvčí ruského prezidenta Vladimira Putina Dmitrij Peskov, nemá k Janukovyčovi žádné výhrady a Moskva k němu přistupuje "jednoznačně jako k bývalému prezidentovi".

Kyjevský soud 24. ledna odsoudil Janukovyče v nepřítomnosti za vlastizradu ke třinácti letům vězení. Za napomáhání agresivní válce proti Ukrajině byl exprezident odsouzen k dvanácti letům, přičemž oba tresty si má odpykat souběžně. Soud zároveň rozhodl o zabavení Janukovyčova majetku. Obvinění z pokusu o změnu státních hranic byl Janukovyč pro nedostatek důkazů zproštěn.

Janukovyčův advokát označil rozsudek za nezákonný a slíbil odvolání.

Janukovyč podle žalobců žádal Rusko o vojenskou pomoc, aby potlačil prozápadní demonstrace v Kyjevě. Soudce při čtení rozsudku prohlásil, že bývalý prezident svým chováním otevřel Rusku dveře k anexi Krymského poloostrova a k rozpoutání separatistické války na východě Ukrajiny.

Janukovyč, který vykonával úřad ukrajinského prezidenta v letech 2010 až 2014, utekl z Ukrajiny 22. února 2014 po masových nepokojích v centru hlavního města, které si vyžádaly stovku lidských životů. Do Ruska mu pomohly utéct ruské bezpečnostní služby na přímý pokyn prezidenta Putina. Nyní podle dostupných informací žije v Rostově na Donu, asi 100 kilometrů od ukrajinských hranic. K soudu do Kyjeva se odmítl dostavit.

Žaloba na bývalou hlavu státu byla podána v říjnu 2016. Obvodní soud v Kyjevě začal projednávat Janukovyčův případ v květnu 2017. Exprezidentovou zodpovědností za smrt lidí zabitých během převratu se má soud zabývat v samostatné kauze.

Na dnešní tiskové konferenci Janukovyč odmítl i toto obvinění. Střílelo se podle něj pouze z budov obsazených přívrženci opozice.