Janoušek si podal stížnost proti zamítnutí žádosti o dřívější propuštění

Praha - Podnikatel Roman Janoušek podal stížnost proti usnesení, kterým soud v úterý zamítl jeho žádost o podmíněné propuštění. Uvedla to dnes Česká televize. ČTK informaci potvrdil Janouškův advokát Martin Sadílek, který sdělil, že stížnost je zatím blanketní. To znamená, že její odůvodnění právníci doplní až poté, co se seznámí s písemným zněním usnesení.

"Podle písemné podoby usnesení zvolíme další postup. Pokud by odůvodnění rozhodnutí soudu bylo přesvědčivé, připadá v úvahu i zpětvzetí stížnosti. Pokud nebude argumentačně silné - ústní odůvodnění se tak podle našeho názoru nejevilo - stížnost doplníme," uvedl advokát. Věcí by se pak zabýval pražský městský soud.

Právník zároveň na dotaz ČTK uvedl, že možnost podat případnou námitku podjatosti na soudce Janoušek nevyužije. "Nevíme o žádné skutečnosti, která by zakládala podjatost pana předsedy senátu," řekl.

Janoušek, jenž byl v minulosti označovaný za šedou eminenci pražské politiky, je ve vězení na 4,5 roku za dopravní nehodu, kterou spáchal pod vlivem alkoholu. Z trestu si zatím odpykal přes polovinu. Do věznice nastoupil v listopadu 2014, od března 2016 byl ale ze zdravotních důvodů na svobodě a za mříže se vrátil až loni v červenci.

Výkon trestu mu totiž opakovaně přerušovala brněnská justice na základě lékařských posudků, podle nichž u Janouška existuje po operaci hlavy riziko těžkého poranění mozku, potřebuje dohled a musí se při chůzi opírat o berli. Státní zástupce v úterý označil tyto posudky za tendenční. Sledování nařízené pražským vrchním soudem lobbistu v době přerušení trestu zastihlo na plovárně, na kole nebo v galerii. Média také zveřejnila fotografie z přelomu let 2019 a 2020, na nichž je Janoušek bez hole v Alpách.