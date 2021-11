Janoušek požádal o započítání doby přerušení trestu do celkového výkonu trestu

Praha - Lobbista Roman Janoušek podal k pražskému městskému soudu žádost o započítání doby přerušení trestu do celkové doby výkonu trestu. Uvedla to dnes Česká televize, její informaci ČTK potvrdil mluvčí soudu Adam Wenig. Lobbista si odpykává 4,5 roku za úmyslné sražení ženy autem. Do vězení nastoupil v roce 2014, trest měl ze zdravotních důvodů přerušen od března 2016. Do výkonu trestu Janoušek znovu nastoupil letos v červenci. Pokud by soud žádosti vyhověl, mohl by tak Janoušek být z vězení zřejmě propuštěn.

"Bez dalších podrobností mohu sdělit, že soud obdržel žádost odsouzeného o započítání doby přerušení výkonu trestu odnětí svobody do doby jeho výkonu. Po vyžádání potřebných podkladů soud o této žádosti rozhodne," odpověděl na dotaz ČTK Wenig.

Výkon trestu soudy Janouškovi ze zdravotních důvodů na jeho žádost přerušovaly opakovaně. Podle lékařských posudků Janoušek trpí nevyléčitelnou nemocí a při chůzi se musí opírat o francouzskou hůl. Po operaci mozku má podle lékařů v hlavě implantát, který by se pohybem mohl uvolnit, a Janouška tak zabít.

Krajský soud v Brně na konci dubna Janouškovi prodloužil přerušení výkonu trestu o další dva roky, proti usnesení podal stížnost státní zástupce. Vrchní soud v Olomouci žalobci vyhověl. Janouškův zdravotní stav podle usnesení soudu nebrání tomu, aby mohl pobývat ve výkonu trestu.

Janoušek také v minulosti dvakrát žádal pražský městský soud o prominutí zbytku trestu, ten mu však ani jednou nevyhověl. V létě 2019 nechal Vrchní soud v Praze Janouška sledovat a ukázalo se, že chodí bez doporučeného doprovodu na plovárnu, vyjel si na kole nebo navštívil galerii. Server Seznam Zprávy také letos zveřejnil fotografie z přelomu let 2019 a 2020, na nichž se Janoušek bez hole pohybuje na zasněžených svazích rakouských Alp.