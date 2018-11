Gdaňsk (Polsko) - Záložník Jakub Jankto byl rád, že si vítězným gólem v přípravném utkání v Polsku spravil chuť po minulém zápase Ligy národů na Ukrajině, kde před měsícem dvě šance neproměnil. Křídelní hráč Sampdorie Janov považoval za velmi důležité, že čeští fotbaloví reprezentanti dnešní výhrou 1:0 navázali na předchozí povedené výkony pod novým trenérem Jaroslavem Šilhavým.

"Spravil jsem si chuť po minulém zápase. I v těch předchozích zápasech jsem měl hodně šancí, i za (předchozího trenéra) pana Jarolíma jsem hodně šancí neproměňoval. Doufám, že teď budu dávat těch gólů víc," řekl Jankto novinářům.

"Já ten gól potřeboval trochu i jako takovou vzpruhu, protože jsem teď v Sampdorii moc nehrával. Určitě na psychiku je to dobré," doplnil dvaadvacetiletý záložník.

V šestnáctém utkání za reprezentační A-tým si připsal druhý gól, ten první dal hned při své premiéře vloni v březnu. V Gdaňsku v 52. minutě doklepl míč do odkryté branky po šanci Patrika Schicka.

"Ono se říká, že tyhle situace jsou lehké, ale viděli jsme pět minut poté (Roberta) Lewandowského, který to nedal. Musel jsem se na to koncentrovat, ale samozřejmě to bylo lehčí. Snadný gól, ale počítá se," pochvaloval si.

"Koncentroval jsem se na to, abych to špatně netrefil, protože hřiště nebylo ideální. Když jsme včera tady trénovali, bylo to ještě horší. Bylo to vysoké, nebylo to pokropené. S přibývajícími minutami byl terén čím dál těžší," dodal Jankto.

Právě na terén podle něj doplatil jen o chvíli později Lewandowski, který před prázdnou brankou netrefil míč. "Viděl jsem to na obrazovce nahoře. Nějak mu to tam trochu skočilo, terén hrál svou roli," řekl Jankto.

Měl radost, že český celek navázal na zlepšené výkony v říjnových zápasech na Slovensku a na Ukrajině pod novým koučem Šilhavým. "Chtěli jsme hlavně navázat na ty dva zápasy. Řekli jsme si, že jsme udělali nějaký krok nahoru, a kdybychom to zkazili, zase bychom se dostali, kde jsme byli. Takže jsme rádi, že jsme vyhráli proti takhle těžkému soupeři a ještě venku, kde přišlo 35 tisíc lidí. To se taky počítá," řekl Jankto.

S koučem Šilhavým se podle něj zlepšila organizace hry. "Když se podíváme na ty zápasy, co jsme hráli za pana Jarolíma, byl tam i trochu takový chaos. Hráči pořádně nevěděli, kde mají běhat. Pan Šilhavý připravil mužstvo kompaktně. Musíme začít na snadnějších věcech, hrát jako tým, musíme čekat dobře v bloku a pak čekat na šance. Jak se Slováky, tak s Ukrajinou i dnes se nám zápasy povedly," řekl Jankto.

V pondělí čeká český tým závěrečný zápas skupiny B1 Ligy národů se Slovenskem, v němž chce udržet druhé místo a odvrátit hrozbu sestupu. "Určitě je dnešní výhra povzbuzující do pondělního zápasu se Slovenskem, ale s těmi to zase bude úplně jiné utkání. Tam prostě musíme bodovat," konstatoval Jankto.

Hrajeme srdíčkem, pochvaloval si po výhře v Polsku Čelůstka

Stoper Ondřej Čelůstka měl po cenném vítězství fotbalistů v Polsku radost z týmového a bojovného výkonu, kterým se český výběr pod vedením nového trenéra Jaroslava Šilhavého začal prezentovat. Zároveň ale nechtěl výhru 1:0 v přípravném utkání přeceňovat.

"Těší to moc, protože Poláci mají silný tým. Byli na mistrovství světa, mají v útoku individuálně velmi dobré hráče. Proto těší, že máme k výhře i udrženou nulu, což je zásluha celého týmu. Znovu jsme ukázali charakter týmu, hrajeme srdíčkem a to tam musíme dávat i v dalších zápasech," řekl Čelůstka v rozhovoru s novináři.

K výhře pomohlo Česku i štěstí, protože kanonýr polské reprezentace Robert Lewandowski před prázdnou brankou promáchl, poté co mu míč poskočil na drnu. "Většinou je to jasný gól, ale v tom jsme měli trochu štěstíčko. Já bych ten míč měl, ale skočilo to dvakrát, mně i jemu. Gól jsme nedostali a to je hlavní," konstatoval Čelůstka.

Zároveň ale nechtěl podlehnout přílišnému uspokojení. "Nesmíme to přeceňovat, to hlavní nás čeká v pondělí," obrátil pozornost na zápas Ligy národů se Slovenskem. Hrát se bude v pražském Edenu, kde Čelůstka v minulosti působil jako hráč Slavie. "Těším se moc, zahraju si tam po sedmi letech. Budu mít o to větší motivaci," dodal současný obránce Antalyasporu.

Pavlenku potěšilo, že mu Lewandowski poprvé nedal gól

Zatímco v bundeslize dostal fotbalový brankář Jiří Pavlenka od Roberta Lewandowského ve dvou zápasech čtyři branky, v národním dresu polského kanonýra umlčel. V přípravném utkání v Gdaňsku dnes gólman Werderu Brémy vychytanou nulou přispěl k cenné výhře české reprezentace 1:0.

"Na Lewandowského nemám z Brém zrovna dobré vzpomínky. Ale dnes to vyšlo, poprvé jsem od něj nedostal gól. Ale jsem hlavně rád, že jsme to zvládli jako tým," řekl Pavlenka novinářům.

Zejména ve druhé půli si hodně zachytal a několikrát i právě proti obávanému kanonýrovi Bayernu Mnichov. V poslední minutě mu vyrazil i střelu z přímého kopu. "To byl asi nejtěžší zákrok. Bylo to těsně před koncem, tak bylo důležité to chytit. Tušil jsem, že to dá přes zeď, ale nemohl jsem tam jít dřív, protože kdyby to dal na mojí stranu, tak bych vypadal jako blbec," líčil šestadvacetiletý gólman.

Jednou mu proti Lewandowskému pomohlo i štěstí, protože před hvězdným útočníkem už byla jen prázdná branka, ale míč mu odskočil na drnu. "Pomohl nám těžký terén. Byl to soupeř navíc pro oba týmy. Bylo to nerovné. I já s tím měl problémy," řekl Pavlenka. "Myslel jsem si, že míč odkopne Čelda (Čelůstka), ale když jsem viděl, jak mu to proskočilo mezi nohama, tak jsem se už jen modlil, aby to samé se stalo Lewandowskému. A naštěstí se tak stalo," dodal.

Svým výkonem ještě více zamotal hlavu trenérům, kteří budou muset v konkurenci Pavlenky, Tomáše Koubka a Tomáše Vaclíka vybrat jedničku pro kvalifikaci. "Takhle to neřeším, ještě je dlouhá cesta. Když do brány půjdu, tak budu dělat maximum. A když nepůjdu, budu podporovat kluky," řekl Pavlenka.

Nyní se soustředí jen na to, aby český tým zopakoval podobný výkon i v pondělním duelu Ligy národů se Slovenskem v Praze. "Každý takový výsledek je pro nás velmi dobrý kvůli sebevědomí. Byli jsme pod velkým tlakem. Po změně trenéra se změnila atmosféra a komunikace. Jde to nahoru. Teď to ještě potvrdit proti Slovensku. Já týmu vždy věřil, tým má svou kvalitu, jen to musíme potvrzovat," dodal.