Jankto chce na Euru navázat na nejlepší sezonu

Valles (Itálie) - Fotbalista Jakub Jankto prožil v Sampdorii Janov nejpovedenější klubovou sezonu kariéře a věří, že na to naváže na mistrovství Evropy. Pětadvacetiletý křídelník se hodně těší i na páteční předposlední přípravný zápas reprezentace před šampionátem proti domácí Itálii, v jejímž dresu má pár známých ze Serie A. "Squadra azzura" má podle něj srovnatelnou ne-li vyšší kvalitu jako Anglie, s níž se český tým utká na Euru v základní skupině.

Jankto v uplynulé sezoně italské ligy zasáhl do 35 zápasů a připsal si šest branek a tři asistence. "Co se gólů a statistik týče, byla to moje nejlepší sezona. Jsem hodně spokojený s vytížeností, s týmem, jak hrál. Hodně tomu pomohl trenér Ranieri, který teď bohužel odešel. Měli jsme velmi kvalitní kádr, 15 až 16 hráčů, kteří mohli hrát v základu. Já odehrál fakt strašně moc zápasů, skoro všechny v základu. Takže hodně povedená sezona, cítím se skvěle a budu chtít na to navázat na Euru," řekl v on-line rozhovoru Jankto, který se s reprezentací třetím dnem chystá na Euro na soustředění v severní Itálii.

V pátek reprezentanti nastoupí v Boloni proti Itálii k prvnímu ze dvou přípravných zápasů před šampionátem. "Znám se s pár klukama, s kterými máme stejného agenta. Je tam (Stefano) Sensi, Bryan Cristante z AS Řím. Je to přátelský zápas, kdyby to bylo Euro, bylo by to vyhecované a bylo by tam motivace asi daleko víc. Ale tyhle dva přípravné zápasy s Itálií a poté (doma) s Albánií slouží hlavně k tomu, abychom se dobře naladili a výsledek není tak podstatný. Spíš si vyzkoušet pár věcí před Eurem," poznamenal Jankto.

Itálie už 26 zápasů neprohrála. "Protnula se tam mladší generace s tou starší. Máte tam velice zkušené hráče, jako je Chiellini nebo Bonucci, za mě asi nejlepší stoperská dvojice, co vůbec hraje. A přišli tam mladí jako Barella nebo Chiesa, frajeři, kterým je 24 nebo 25 let, ale už mají něco za sebou," uvedl Jankto.

"Ten tým je poskládaný velmi dobře, strašně dlouho neprohráli. Myslím, že je to tým na úrovni Belgie nebo Anglie, ne-li lepší. Jsem si jistý, že nebudeme mít pět šest šancí jako každý zápas, ale nějaké dvě tři. Oni opravdu skvěle brání, navíc hrajeme venku. Takže to bude velmi dobrá prověrka," podotkl Jankto.

V českém výběru jsou jen čtyři hráči, kteří už si na šampionátu zahráli. "Na Euru podle mě hodně záleží, jak jste vyčůraní a přistoupíte k zápasům. Třeba Italové jsou turnajový tým, hrajou to strašně dobře. Vedou 1:0 a od 60. do 90. minuty se hraje 10 minut. Nám asi na turnaji bude tohle trochu chybět. Jdeme do toho úplně otevřeně, rozdat si to 50 na 50. Budeme presovat, běhat a určitě předvedeme stejné výkony, jako tomu bylo proti Anglii nebo Belgii," připomněl Jankto nedávné povedené domácí zápasy.

Ve skupině se český tým na Euru utká v Glasgowě se Skotskem a vicemistrem světa Chorvatskem a v Londýně s Anglií. "Dostáváme se hned do nevýhody tím, že hrajeme dvakrát venku, ale my se na tohle nemůžeme dívat. Půjdeme do každého zápasu s tím, že chceme vyhrát. Nebudeme hrát na žádné remízy, žádného zanďoura na 0:0. Prostě si to půjdeme rozdat. Chceme z toho vyjít s pozitivním hledím, že jsme do toho dali všechno, co umíme," uvedl Jankto.

"Můžeme hrát ve vlastním vápně na 0:0, ale tohle nikoho nebaví. Nás ani diváky. Myslím, že tohle může být změna od jiných turnajů, že česká repre se bude snažit jevit dobrým způsobem a dobrou hrou. Já si prostě věřím, jdu do toho s tím, že každý zápas chci vyhrát. Je to turnaj, hraje se každé tři čtyři dny a může se stát cokoliv," dodal.