Jankto a Král nechápou, proč hygiena zrušila sraz

Bratislava - Čeští fotbalisté Jakub Jankto a Alex Král považují za nelogické, že hygiena rozhodla o tom, že kvůli dvěma pozitivním případům koronaviru u členů realizačního týmu musí národní celek ukončit nynější sraz, když všichni hráči měli negativní testy. Jankto se pozastavil nad tím, že reprezentanti dostali povolení odehrát páteční vítězné utkání Ligy národů na Slovensku, zatímco v pondělí proti Skotsku v Olomouci nastoupit nemohou.

"Nejprve bych chtěl poděkovat celému realizačnímu týmu za velkou trpělivost a profesionalitu. Každý si může říkat, co chce, ale dělali pro nás první a poslední. Ostatně jako každý sraz. Dále potom všem hráčům za vyhrané derby, parádní výkon. Nicméně potom nechápu určité věci. Před zápasem se vědělo, že máme v týmu nakaženého a dostali jsme zelenou. Po zápase dostaneme okamžitou stopku a všichni se musejí vrátit domů. Proč?" uvedl Jankto na sociální síti instagram po výhře nad Slováky 3:1.

"Všechno by bylo perfektní, kdyby nepřišlo rozhodnutí od hygieny o zrušení srazu. Jak už asi víte, máme dva nakažené, oběma přeju brzké uzdravení. Je to ale pouze z širšího realizačního týmu. Všichni hráči a trenéři jsou negativní," doplnil další záložník Král.

Podle mluvčího Fotbalové asociace ČR Michala Jurmana byl ukončen sraz z rozhodnutí hygieny kvůli tomu, že panovaly obavy, že se bude koronavirus v týmu dále šířit. Ohrožen byl už páteční zápas v Bratislavě, slovenská hygiena nakonec dovolila hostům nastoupit, jelikož všichni hráči měli kontrolní testy negativní. Pondělní druhý duel skupiny Ligy národů proti Skotsku už české mužstvo neodehraje a hrozí mu kontumace utkání ze strany Unie evropských fotbalových asociací (UEFA).

"Proti Skotsku riskujeme kontumaci. Proč jsme teda v pátek hráli a vystavili se do kontaktu se Slováky? Navíc po návratu domů pravděpodobně nedostaneme ani karanténu, což mi logicky nedává žádný smysl a mělo by to být předmětem diskuse v nejbližších dnech. Jsme hrozba, ale po návratu už můžeme kamkoli. Co to má znamenat?" podivoval se Jankto ze Sampdorie Janov.

"Zrušil se nám i pondělní zápas se Skotskem, kde hrozí kontumace. Jsem z toho nešťastný, protože teď nikdo neví co bude a jak to vlastně bude s následujícím srazem za měsíc, kdy hrajeme tři venkovní zápasy. Věřím ale, že se najde nějaké rozumnější řešení než teď a reprezentační sraz bude," doplnil Král, hrající za Spartak Moskva.

Také Jankto věří, že do říjnového srazu, kdy reprezentace hraje na Kypru, v Izraeli a ve Skotsku, se hygienická pravidla vyjasní. Podle poslední srpnové úpravy a dohody s vládou v Česku měla přestat platit v případě jednoho nebo několika málo pozitivních testů v mužstvu povinná karanténa na celé týmy, pokud budou mít ostatní negativní kontrolní test.

"Ať tak či onak, Česko budu vždy milovat a bojovat za naši zem, ať se stane cokoliv. Každopádně do dalších srazů to chce jasně daná pravidla od hygienické stanice. Teď nerozumím absolutně ničemu," dodal Jankto.

Během srazu opakovaně tlačil na vedení FAČR a reprezentace šéf pražské Slavie Jaroslav Tvrdík. Už po prvním pozitivním testu si vymohl odjezd brankáře Ondřeje Koláře ještě před cestou do Bratislavy a několikrát hrozil stažením všech hráčů vršovického klubu, naposledy po druhém případu covidu-19. Zároveň zveřejnil, kdo je nakaženým, byť se v Česku doteď identita nemocných tajila.