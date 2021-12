Jank přijde kvůli zákroku na Machalu o osm zápasů a deset procent z platu

Praha - Hokejový obránce Bohumil Jank z Hradce Králové dostal za zákrok na kladenského útočníka Ondřeje Machalu dodatečný disciplinární trest na osm soutěžních zápasů. Vedle toho přijde devětadvacetiletý hráč také o 10 procent ze základního měsíčního platu. O trestu rozhodl ve zkráceném řízení po prostudování záznamu předseda disciplinární komise extraligy Viktor Ujčík.

Velmi nešetrný zákrok se zrodil ve druhé třetině úterního utkání 33. kola, v němž tým Mountfieldu zvítězil v Chomutově nad domácím Kladnem 9:2. Jank za jednoznačného stavu 7:1 ve prospěch Východočechů zasáhl tvrdě dvaadvacetiletého Machalu již po odehrání kotouče a rovnou obdržel trest na pět minut a do konce utkání za nedovolený zásah do hlavy nebo krku. Machala zůstal bezvládně ležet na ledě a i pro něho zápas skončil, neboť zamířil na vyšetření do nemocnice.