Janek Ledecký připomene své první symfonické turné na albu Symphonic

Praha - Zpěvák a skladatel Janek Ledecký připomene své první symfonické turné z roku 2019 na studiovém albu Symphonic, které na vinylu i CD vyjde na konci dubna. Šedesáté narozeniny, které připadnou na 27. července, po hudební stránce zpěvák oslaví minifestivalem s názvem LX tour. Ledecký to řekl v rozhovoru s ČTK. Na koncertech se symfoniky se opět představí na třech novoročních koncertech na začátku příštího roku, uvedl.

Symfonické turné Ledecký zahájil v ostravském Gongu s Janáčkovou filharmonií, následoval Zlín s Filharmonií Bohuslava Martinů. V pražském Rudolfinu a v Hradci Králové se Ledecký představil s Filharmonií Hradec Králové a v Brně s Czech Virtuosi.

"Na nahrávce Symphonic hraje stejné sestava, jaká hrála v Rudolfinu a jejímž základem je Filharmonie Hradec Králové. Jedinou změnou, ke které došlo ve studiu, je skutečnost, že bubeník mé kapely, dirigent a autor orchestrací Hans Sedlář, odehrál bicí ve studiu sám. Na turné za něho musel být záskok, protože stál za dirigentským pultem," uvedl Ledecký.

Album Symphonic na začátku března avizoval videoklip Tina, druhý k písni Proklínám se v těchto dnech připravuje. "Základem nového klipu budou opět obrázky symfoniků, protože to jsou vzácné záběry," sdělil Ledecký.

Autor aranží Sedlář dostal podle Ledeckého jediné zadání - rozmontovat jeho písničky na součástky a maximálně symfoniky využít. "Nemám rád řešení, kdy kapela trvá na tom, že to zahraje jako na deskách nebo na koncertech a k tomu se přilepí orchestr. To považuju za nevyužití potencionálu orchestrů, jejichž zvuk se utvářel po léta. Dobře využít symfonický orchestr je to nejvíc, co můžete pro svoji písničku udělat," podotkl Ledecký. "Na nahrávce zpívám jinak, protože mě účast symfoniků dokopala k jiného výkonu," dodal.

Album má dva bonusy. Prvním je živá nahrávka z Rudolfina, na které host koncertu Ivan Hlas zpívá svůj hit Malagelo. "Pro mě byla účast Ivana (Hlase) na koncertech zásadní. V minulosti jsem se od něho učil, jak se píší české texty. Byl mým velkým vzorem," konstatoval Ledecký. Druhým bonusem je osmiminutová verze skladby Všechno bude fajn pocházející z 90. let, kdy byl Ledecký členem kapely Žentour. "Já hraji na každém koncertě několik tři až čtyři písničky z repertoáru Žentouru, pro mě je to součást mého koncertního života a koncerty mě ze všeho, co dělám, baví nejvíc," prohlásil Ledecký.

Další vystoupení se symfonickým orchestrem plánuje Ledecký na začátek příštího roku, kdy připravuje tři novoroční koncerty. Ještě předtím 9. června ve Velkých Losinách zahájí sérii šesti minifestivalů s názvem LX tour. V rámci oslav Ledeckého šedesátin na nich s ním vystoupí kapela jeho syna Jonáše Cold Licks, skupina Sarah & the Adams a Ivan Hlas Trio.

Ledecký hrál v několika muzikálech, některé (Hamlet, Galileo, Iago) sám složil. Na divadelní prkna se před třemi roky po 15 letech vrátil Galileo do Divadla Hybernia. S kapelou Žentour, v níž působil od roku 1982, Ledecký další aktivity neplánuje. Své zatím poslední sólové studiové album Na konci duhy vydal zpěvák v roce 2015.