Janeček: Vláda tahala provozovatele restaurací za nos, chystají se žaloby

Praha - Vláda tahala provozovatele restaurací za nos, chystají se stovky žalob na stát, řekl dnes ČTK místopředseda hnutí Otevřeme Česko - Chcípl PES Jiří Janeček. Otevřením vnitřních prostor restaurací a dalších stravovacích zařízení od pondělí se podle něj potvrdilo, že podniky byly zavřené protiprávně. Řekl, že žaloby budou podávat jednotliví podnikatelé, hnutí už má pro ně připravené vzory.

Vláda dnes na mimořádném jednání rozhodla, že od pondělí povolí otevření vnitřních prostor restaurací, uvolní i další provozy jako wellness, bazény či sauny. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) řekl, že rozvolnění se zrychluje kvůli rozhodnutí Nejvyššího správního soudu. To ale podle něj nedává prostor pro plošná opatření, resort proti němu podá ústavní stížnost, uvedl.

Janeček má smíšené pocity. Na jednu stranu má radost, že se vše otevře, na druhou stranu pociťuje zlost. "Znamená to, že vláda tahala podnikatele a živnostníky za nos. A nejhorší na tom je, že věděli, že jednají protiústavně," řekl ČTK.

Majitel minipivovaru a restaurace Malý Janek v Jincích na Příbramsku Janeček patřil k prvním restauratérům, kteří nejdříve po vládou nařízeném zkrácení otevírací doby a později i po úplném zákazu provozu odmítli nařízení respektovat. Podle něj jsou provozovatelé, kteří odmítli zavřít, na tom nyní lépe než ti, kteří opatření dodržovali. Domnívá se totiž, že rozhodnutím Nejvyššího správního soudu podnikatelé přišli o nárok na kompenzace od státu.

Gastronomické podniky mohly od 17. května otevřít zahrádky, Janeček ale poukázal na to, že některé podniky zahrádky nemají. Soudí, že do pondělí někteří restauratéři provozy nestihnou nachystat. "Nemyslím si, že všechny restaurace jsou schopné během dvou tří dnů otevřít. Hlavně ne ty, co nemají zahrádky. Je to zase další výkřik do tmy," komentoval rozhodnutí kabinetu.

Asociace neví o tom, že by větší počet podnikatelů chtěl uzavření řešit soudně

Asociace hotelů a restaurací ČR (AHR) nemá informace o tom, že by se provozovatelé ve větším počtu chtěli obracet na soud kvůli protiprávnímu uzavření. Dlouhodobě však ministerstvo zdravotnictví upozorňovala na to, že její opatření nejsou v souladu se zákonem. Činila tak i prostřednictvím Hospodářské komory. I u současných nařízení platných od pondělí bude AHR žádat úpravu. Chce sjednotit podmínky pro ubytovací zařízení a wellness zařízení, která jsou často jejich součástí. ČTK to dnes řekl prezident AHR Václav Stárek.

Vláda dnes na mimořádném jednání rozhodla, že od pondělí povolí otevření vnitřních prostor restaurací, uvolní i další provozy jako wellness, bazény či sauny. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) řekl, že rozvolnění se zrychluje kvůli rozhodnutí Nejvyššího správního soudu. To ale podle něj nedává prostor pro plošná opatření, resort tak proti němu bude podávat ústavní stížnost, uvedl.

Opatření ministerstva zdravotnictví byla podle AHR formulována jako omezení provozu, fakticky ho ale zakazovala, když vyloučila přítomnost veřejnosti v prostorách stravovacích či ubytovacích služeb. Asociace také neviděla důvod, proč by gastronomická či ubytovací zařízení nemohla naplno fungovat, pokud se hosté prokážou negativním testem na koronavirus, certifikátem o očkování nebo dokladem, že v posledních 180 dnech prodělali nemoc covid-19.

AHR podle Stárka zaznamenala několik dotazů svých členů k řešení nuceného uzavření prostřednictvím soudu. Není zde podle něj ale možnost hromadného zastoupení, a nedovede si tak představit, že by takto postupovali jednotlivci, řekl.

V nařízeních, které mají platit od nadcházejícího pondělí, je podle Stárka nesoulad. V hotelech zůstává možnost prokázat se i jiným než odborně provedeným testem. V takovém případě by ale lidé nemohli využívat wellness služby, které jsou podmíněny testem z oficiálního odběrového centra. AHR tak podle něj bude žádat o úpravu.

Příprava restaurací na otevření trvá podle Stárka tři až čtyři dny. Kromě sanitace je třeba zajistit zboží. Mnohá zařízení už podle něj fungovala v režimu zahrádek, nemělo by pro ně být tak složité otevřít interiér, řekl dále.

Otevření vnitřních prostor gastronomických podniků je podle Jana Koska, obchodního ředitele společnosti Storyous dodávající do restaurací technologie a pokladní systémy, dobrá zpráva. K zotavení sektoru je podle něj ale zapotřebí stabilita. "Jen stabilní a dlouhodobé fungování podniků může podpořit oživení, protože situace v gastronomii je neutěšená. Počet otevřených podniků klesl o pětinu ve srovnání s obdobím před pandemií a podobný trend zaznamenaly i tržby. Všichni doufáme, že otevření restaurací i pěkná letní sezona k tomuto oživení přispějí," doplnil.