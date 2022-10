Janeček chce voliče oslovit nezávislostí, otevřeností i pravdivost

Praha - Nezávislostí, otevřeností i pravdivostí chce oslovit voliče kandidát na prezidenta Karel Janeček. Do lednové prezidentské volby se chce přihlásit díky dostatečnému počtu podpisů voličů, zároveň plánuje oslovit i senátory. Podnikatel Janeček to řekl v rozhovoru s ČTK. Je přesvědčen, že dokáže spojit hluboce rozdělenou společnost. Ve funkci prezidenta by lidi inspiroval k dosažení změn, o kterých mluví. Je mezi nimi mimo jiné i větší pohyb.

Janeček zdůraznil, že základní pilíře jeho kandidatury tvoří věci, o kterých mluví a které dělá dlouhodobě. "Nejsou to jenom řeči, argumenty, výmysly pro prezidentskou kampaň," poznamenal. Připomněl své aktivity v oblasti vzdělávání, boje proti korupci, nového volebního systému nebo v oblasti pohybu a sportu.

Za důležitou označil svou nezávislost. "To je důvod, proč se mě bojí politici, proč proti mně štvou média, protože nejsem ničí nástroj, jsem naprosto nezávislý a zároveň jsem člověk, který má vizi, který nabízí, co se dá změnit ve společnosti," poznamenal. Lidé podle něj intuitivně poznají, že je zcela otevřený a pravdivý.

Svůj přístup Janeček označuje za antipopulistický. Z průzkumu podle něj vyplynulo, že by se měl před voliči prezentovat nejlépe jako filantrop a ne jako člověk, který spojuje společnost. On se ale právě snaží voliče přesvědčit, že umí společnost propojit. "To je ten antipopulismus, kdy já říkám to, co vnímám a o čem jsem hluboce přesvědčen," podotkl.

Janeček uvedl, že má promyšlené koncepty, jak by chtěl inspirovat lidi ke změnám a k cestě ke spravedlivější společnosti. Považuje za ideální, že prezident nemá příliš exekutivních funkcí a může tak věnovat svůj čas komunikaci s lidmi, ale zároveň má pozornost obyvatel a vliv na ně.

S blížícím se termínem voleb Janeček plánuje více cílit na nerozhodnuté voliče. "Těsně před volbami se budu snažit říkat věci tím nejjednodušším stylem, aby mi rozuměly masy lidí, abych přesvědčil nerozhodnutého voliče," poznamenal.

Čas k tomu podle něj ještě nenastal. Poznamenal, že na nerozhodnuté voliče se dosud nezaměřoval cíleně. Místo toho se scházel s příznivci, ze kterých může udělat nadšence a srdcaře. Oslovovat se snažil hlavně lidi, kteří za sebou mají své následovníky. Ty nyní požádal, aby mu sdíleli podporu na sociálních sítích. Akci nazval "vlnou podpory". Je přesvědčen, že stojí za zvýšením volebních preferencí, které jsou podle aktuálního průzkumu agentury Ipsos na 6,2 procentech. Očekává, že se budou nadále zvyšovat. Jeho cílem je, aby byl mezi čtyřmi hlavními kandidáty a dostal se tak do hlavních televizních debat.

Pro kandidaturu je potřeba 50.000 podpisů voličů, deseti senátorů nebo 20 poslanců. V současné době má Janeček něco přes 30.000 podpisů. Je přesvědčen, že dostatečné množství získá včas. Na poslance se obracet nebude, oslovit ale plánuje senátory. Důvodem podle něj nejsou potíže se sběrem petičních podpisů, tvrdí, že tak chtěl učinit od počátku.

Kampaň si chce zaplatit sám. Počítá, že se přiblíží vyčerpání celého čtyřicetimilionového limitu pro první kolo voleb.

Za své silné stránky považuje naprostou nezávislost, pravdivost a otevřenost, racionální myšlení i ekonomické vzdělání. Vyzdvihl i svou empatii, zodpovědnost a finanční zázemí, které mu přináší svobodu.

Některé ze silných stránek zároveň označil i za své slabé stránky. "Naprostá nezávislost je také moje nejslabší stránka. A to z toho důvodu, že proti mně všichni jdou," řekl. Podobně vnímá i svou otevřenost nebo to, že je "antipopulista".