Janduse a Vitoucha čeká premiéra v reprezentaci, na Karjale nastoupí proti Finům

Turku (Finsko) - Obránce Martina Janduse a jeho spoluhráče ze Sparty útočníka Davida Vitoucha čeká premiéra v dresu hokejové reprezentace. Trenéři v čele s Karim Jalonenem je zařadili do sestavy pro dnešní utkání turnaje Karjala, v němž vyzve národní tým v Turku domácí Finy. Utkání dvou celků, které shodně prohrály úvodní čtvrteční zápas, začne v 15:30 SEČ.

Čtyřiadvacetiletý Jandus i jednadvacetiletý Vitouch dostali pozvánku na první akci národního mužstva v sezoně i přesto, že Spartě se v dosavadním průběhu extraligové sezony vůbec nedaří a je až předposlední. Jandus v 19 utkáních jednou skóroval a přidal tři asistence, Vitouch má za stejný počet startů rovněž čtyři body (2+2).

"Nekoukám na výsledky mužstva, ale na jednotlivé hráče, o nichž si také vždy dělám poznámky. Třeba o tom, jak by se mohli adaptovat na mezinárodní úroveň. Oba jsem viděl letos asi pětkrát a líbilo se mi hlavně jejich bruslení. Nedělají chyby a jsou vždy na správném místě. Mají prostě to, co potřebuji; dobře čtou hru a dobře bruslí. Jde o mladé kluky, tuhle šanci si zaslouží," uvedl po nominaci Jalonen.

Jak již v pátek po večerním tréninku, který absolvovali hokejisté již na severu Evropy po přesunu do Turku z Česka, finský kouč prozradil, do branky nastoupí Roman Will. První utkání odchytal Marek Langhamer. "Takový byl náš plán již před startem turnaje," řekl Jalonen.

V sestavě budou vedle Janduse s Vitouchem i další hráči, kteří nenastoupili ve čtvrtečním souboji se Švédy (1:4) v Českých Budějovicích: obránce David Němeček a útočníci Patrik Zdráhal a Marek Zachar, jenž byl minule jen v roli třináctého útočníka. Hrát tentokrát nebudou beci Vojtěch Mozík s Janem Ščotkou a útočníci Luboš Horký, Pavel Kousal a Patrik Poulíček, čtvrteční reprezentační debutant.

Pro domácí turnaj sestavili Finové velmi silný výběr. "Bude zapotřebí, abychom si v řadě věcí počínali lépe než ve čtvrtek. Musíme zvládnout lépe pár věcí v útoku i obraně. Musíme bojovat, bude to výzva," řekl Jalonen, jenž ještě jako hráč právě v Turku vybojoval se zdejším tradičním klubem TPS čtyři mistrovské tituly.

Předpokládaná sestava ČR: Will - Košťálek, T. Dvořák, Kundrátek, Sklenička, L. Zábranský ml., Mašín, M. Jandus, Němeček - Chlapík, M. Špaček, Lenc - O. Beránek, Holík, Červenka - H. Zohorna, Kodýtek, Smejkal - Zachar, D. Vitouch, P. Zdráhal.