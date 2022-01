Jandač se volání fanoušků po jeho odvolání nediví, stále ale věří ve zlepšení

Praha - Kouč hokejistů Sparty Josef Jandač si musel během úterního duelu s Litvínovem vyslechnout skandování fanoušků pražského týmu požadujících jeho odvolání. Jak sám přiznal, s ohledem na výkony i postavení hlavního předsezonního favorita na titul v extraligové tabulce ho to nijak nepřekvapilo. Sparta tou dobou po dvou zápasech bez bodu směřovala za stavu 0:1 k další porážce, ale nakonec zápas otočila a vyhrála 3:1.

"Nedivím se tomu. Když hrajeme blbě, tak to tak prostě je. Vím dobře, že i tohle k tomu trenérskému řemeslu patří. Není to tak, že bych já lpěl na tom, že tady za každou cenu musím být. Je to věc vedení a součást té celkové otázky, jakým způsobem tuhle situaci řešit," řekl Jandač, jehož svěřenci jsou místo bojů na špičce tabulky až devátí.

Přiznal, že nejde o nic příjemného pro něho samotného, ale ani pro mužstvo. "Buď se s tím nějak společně vypořádáme a vyhrabeme se z toho, nebo se to jednoduše vyřeší mou osobou. Jde tady spíš o ten tým. Řešíme to a samozřejmě se o tom bavíme s nejvyšším vedením klubu. Pokusíme se do konce ledna udělat něco pro to, abychom tomu týmu pomohli. Pak uvidíme, co bude toho prvního února," konstatoval Jandač.

"Zase nám ale odjedou minimálně dva hráči, což bude další oslabení," připomněl olympijské pozvánky pro útočníky Vladimíra Sobotku s Michalem Řepíkem. "A těch dohrávek je tam spoustu, program v olympijské pauze je hrozně náročný. Nečeká nás nic jednoduchého," připustil Jandač.

Spartu dlouhodobě sužují zdravotní potíže. "Celou sezonu máme spoustu zraněných. A když se třeba jeden uzdraví, tak další dva vypadnou. Procházíme si celou sezonu takovým divným obdobím. Není to úplně ono. Mnohdy v průběhu té sezony hraje, kdo má ruce nohy. Nějakým způsobem to lepíme a nikdy jsme ani pořádně nehráli kompletní. Na měsíc nám vypadl gólman, teď se sbalil a šel pryč... K tomu ten náročný program, je to jedno s druhým," uvedl Jandač.

Klidu příliš nenapomohl právě ani odchod brankáře Alexandra Saláka, na něhož chtěli Pražané spoléhat a jenž s Matějem Machovským mohl tvořit silnou dvojici. Místo toho hledá klub náhradu. "Řešíme to, hledáme, teď samozřejmě intenzivně. Nějaké varianty máme, ale dokud není nic dohodnutého, tak to nemůžeme nijak blíže komentovat. Ale pochopitelně to řešíme. Je to důležitý post."

Na operaci s kolenem byl navíc druhý z trenérské dvojice Miloslav Hořava. I jeho návrat na střídačku by měl pomoci. "Miloš sem už tak nějak pajdá, ale nemůže ještě stát dlouho na střídačce, protože ho to pořád bolí, tak víceméně chodí jenom na porady. S tím týmem už ale je," řekl Jandač. "Myslím, že když to jen trochu půjde, mohl by nám už v tom příštím týdnu pomoct," nastínil Jandač.

S nabídkou využití židle na střídačce, k níž sáhl v minulosti na pozici českobudějovického trenéra Václav Prospal, u šedesátiletého bývalého obránce realizační tým Sparty neuspěl. "To víte, že jsme mu to navrhli, ale on na tohle není. Říkal, že už má nějaký svůj věk a nechce tam dělat, v uvozovkách, kašpara. Ne snad, že by ho Venca dělal, ale bylo to tehdy opravdu něco s tou barovou židlí a berlí, s níž ukazoval," smál se Jandač.

Přes klopýtání sezonou věří, že vše může mít ještě dobrý konec. "Většinou, co jsem pobyl na Spartě, tak jsme hráli dobře. Podávali jsme dobré výkony a atakovali Prezidentský pohár, nebo ho dokonce vyhrávali. Ale pak v play off jsme až do toho úplného konce nedokráčeli. Třeba to tomu týmu může pomoct, že si procházíme těžkým obdobím. A když si tím projdeme, může tím být mužstvo jedině posílené," přemítal Jandač.

"Ale to jsou jen taková ta kdyby. Snažím se ale pořád hledat to světlo, protože dobře víme, že teď jsme pořád v pološeru. Máme sem tam dobré výkony, někdy výborné, takže není úplně všechno špatně. Ale víme, že to není ono. Teď je otázka, jak se s tím vypořádáme. Všichni věříme, že to bude lepší. Ale potřebujeme být hlavně zdraví," doplnil Jandač.