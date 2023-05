Jandač: Jalonen by měl zůstat do domácího MS, pak dejme prostor českému kouči

Praha - Bývalý kouč hokejové reprezentace Josef Jandač vyjádřil podporu současnému trenérovi národního týmu Karimu Jalonenovi. Zkušený Fin má podle jeho názoru pokračovat u mužstva až do domácího šampionátu v příštím roce v souladu s jeho platnou smlouvou. Jandač to uvedl v rozhovoru s ČTK, ačkoliv je sám zastáncem toho, že na reprezentační střídačce by měl být některý z domácích trenérů.

Jandač již v průběhu mistrovství světa ve Finsku a Lotyšsku, které pro Čechy skončilo čtvrtfinálovou porážkou s USA, apeloval, aby Jalonen dostal klid a prostor na svou práci a nemusel se zabývat otázkami ohledně své budoucnosti u mužstva. I přes neúspěšnou cestu za obhajobou bronzu a historicky nejhorší výsledek v podobě osmého místa názor nezměnil. Podle ně je třeba řešit situaci s chladnou hlavou.

"Určitě bych nedělal defenestraci trenéra jen proto, že se vypadlo ve čtvrtfinále a na domácím šampionátu musíme mít za každou cenu českého trenéra. Když si vezmete, že bychom tam teď dali trenéra, který s tím nemá žádnou zkušenost a nároďák ještě netrénoval, do toho faktor domácího šampionátu, který s sebou určitě přinese o to větší tlak, byla by to podle mého chyba," uvedl Jandač.

"Ať Kari, jenž tady žije, je absolutní profík, nemá problém v kabině s hráči, věnuje tomu velkou spoustu času, objíždí stadiony a hráče, pokračuje dál. Dodržme tu smlouvu a pak, až nám vyhraje zlato v Praze, tak se můžeme rozloučit a přijde čas dát tam zase zpátky některého z domácích trenérů. Ten názor, že by tam do budoucna měl být zase Čech, nijak neměním. Česká repre by měla být z mého pohledu vedena českým trenérem. Ale teď bych to nechal, jak to je," doplnil Jandač.

Domnívá se, že by to bylo svým způsobem fér i s ohledem na to, za jakých okolností Jalonen loni v březnu mužstvo přebíral po odvolaném Filipu Pešánovi. "Moc lidí se o to tehdy nepralo, co si tak pamatuju. Strkat hlavu do oprátky se nikomu nechtělo. Je to přece jen horké křeslo, navíc se hodně valil ten kámen dlouhodobých neúspěchů a čekání na medaili," připomněl Jandač.

"Jestliže jsme byli v situace, kdy se do toho nikdo nehrnul a sáhli jsme po odborníkovi ze zahraničí, tak bychom měli dodržet, co jsme mu nabídli. Poprvé v historii vedl tým zahraniční kouč a bez ohledu na to, že ta loňská medaile byla z mého pohledu o trochu jednodušší neúčastí Ruska a Běloruska, tak to čekání na cenný kov ukončil a uspěl," řekl Jandač.

Zdůraznil, že Jalonena uznává. "Měl jsem i možnost se s Karim potkat. Je to výborný chlap. A inspirativní dobrý trenér. Kari je odborník, který má spoustu zkušeností. A jsou za ním výsledky," konstatoval Jandač.

Podle něho je zapotřebí si dobře vyhodnotit, proč se MS Čechům nepovedlo. "Samozřejmě v minulosti jsme ať už já nebo třeba Filip Pešán dostali hodně naloženo, když se vypadlo ve čtvrtfinále. Netvrdím, že to má Kari schytat zrovna tak, ale bude dobré s chladnou hlavou zanalyzovat příčinu neúspěchu, poučit se z toho a připravit se dobře na domácí šampionát," řekl Jandač.

Z jeho pohledu mužstvo dosáhlo svého maxima vzhledem k okolnostem. "Jsou tam nějaké objektivní důvody, proč to tentokrát nevyšlo," připomněl zranění klíčových útočníků Filipa Chytila a Lukáše Sedláka. "Je to turnaj. A hodně často jste tam jako trenér závislý na tom, jaký se povede dát tým dohromady. Tenhle tým určitě nebyl špatný, někdy si to všechno sedne a zapadne do sebe, jindy ne. Třeba v Německu (MS 2010) to tehdy vyšlo, ale také jsme šli po hraně a nechybělo mnoho, aby vše dopadlo úplně jinak," zmínil Jandač poslední titul mistrů světa, u něhož byl v roli asistenta Vladimíra Růžičky.

Vadí mu, že pozice trenéra národního týmu nemá dlouhodobější koncepci. "Proč si nezvolíme dopředu trenéra, který by tam šel, abychom se na to nějak připravili? Máme adepta - Radima Rulíka - a on není jakožto kouč dvacítky vůbec přizvaný na turnaj? Měl by přece být na místě bez ohledu na to, jestli pak seniorskou reprezentaci dostane, nebo ne," domnívá se Jandač.

"Vím, jak široký realizační tým mají ty špičkové týmy. Proč bychom tam proboha nemohli mít o jednoho člověka navíc i my? Šetří se a je to o penězích, nebo jaký je důvod? Proč tam prezident Hadamczik nepozval Radima, aby byl součástí realizačního týmu? Já přece dělal tři roky asistenta u nároďáku, než jsem se přesunul na post hlavního trenéra. A bylo to pro mě ohromně přínosné. Kari Jalonen byl přece také na dvacítce - což je podle mého naprosto správně - proč to teď nebylo naopak? Pak budeme zase někoho horlivě hledat, aniž bychom na tu situaci byli delší dobu připravení," řekl Jandač.

Domnívá se také, že s plnou vážností je třeba zastávat i pozici generálního manažera. "To jsou pořád nějaké pozice a funkce nebo zapojení bývalých hráčů, pak ale máme dva generální manažery... Ano, zapojujme bývalé hráče. Ti kluci za sebou mají skvělé kariéry, ale tomu je potřeba se věnovat úplně naplno, věnovat tomu strašnou spoustu času. A to se nikomu nechce. Nevím, zda tomu mohou dávat těch tisíc procent, co ta pozice vyžaduje," uvedl Jandač.