Jandač bude poprvé na střídačce s Hořavou

Praha - Hokejisté Sparty půjdou do utkání středečního 44. extraligového kola proti Hradci Králové poprvé pod nově složeným trenérským tandemem Miloslav Hořava, Josef Jandač. Před hráči Kladna je jedna z posledních příležitostí, jak vrátit nováčka do hry o předkolo play off. Jedenáctí Rytíři se budou snažit utnout sérii šesti porážek proti devátému Zlínu.

V Praze bude k vidění přehlídka velkých trenérských osobností: Hořava si přizval na pomoc Jandače a bývalý reprezentační kouč po delším zvažování kývl. Zatímco Hořava už stihl od svého nástupu dovést Pražany k dvěma výhrám, Jandač prožije návrat na střídačku, kterou opustil po sezoně 2015/16. Na druhé straně bude navíc stát další trenér, jenž vedl národní mužstvo - Vladimír Růžička.

"Všechno se seběhlo hrozně rychle. Původně jsem plánoval, že tuto sezonu už trénovat nebudu. Potřeboval jsem čas na rozmyšlenou, utřídit si myšlenky a uvědomit si, že spolupráce bude mít význam pro obě strany. Blíží se konec sezony, fáze, na kterou se všichni těší. Uvědomil jsem si, že tuto nabídku bych neměl odmítnout. Chci se se Spartou porvat o úspěch v play off," prohlásil Jandač.

Hradec Králové musel vstřebat zklamání z finálové porážky v Lize mistrů, před týdnem podlehl před vlastním publikem Frölundě. Nyní potřebují Východočeši zabrat v domácí soutěži, kde jsou až osmí. "Na Spartě to bude těžký zápas, ale my se tam pokusíme urvat body a vyhrát. Musíme hrát svou hru a nekoukat na to, zda domácí vyměnili trenéry. Sparta má výborné přesilovky, na které má šikovné hráče, takže je potřeba mít co nejméně oslabení," zdůraznil útočník Jakub Orsava.

Kladno ztrácí na desátou Olomouc už deset bodů. v porovnání s Hanáky má alespoň zápas k dobru. Stejně velké je i manko na zlínské Berany. Na poslední Pardubice mají Středočeši naopak šest bodů k dobru. "Víme, že nás nečeká nic jednoduchého, bude to strašně těžký zápas. My ale potřebujeme bodovat a uděláme pro to všechno. Uvidíme, jestli jsme se připravili dobře," uvedl pro klubový web kladenský kouč David Čermák. Obejít už se musí bez útočníka Réwaye, s nímž se kub dohodl na ukončení spolupráce.

Zlínští mají po reprezentační pauze k dispozici celý kádr, zažehnány jsou i virózy, které se pokoušely o řadu hráčů. "Čeká nás velmi silný soupeř, jenž má ve svém středu legendu Jágra. Je to samozřejmě rozdíl, když hraje, či ne," prohlásil zlínský kouč Robert Svoboda. "My bychom rádi navázali na naše předchozí vítězství 6:0 nad tímto soupeřem. Cílem je výhra a důležité body v boji o pozice v předkole play off," dodal Svoboda.

Šestá Kometa bude z devíti kol do konce základní části hrát šestkrát doma a hodlá toho využít. "Chceme minimálně udržet první šestku a pokud možno vystoupat ještě výš," uvedl asistent trenéra Radek Bělohlav.

Ve středu Brno vstoupí do finiše základní části proti Vítkovicím. "Každý tým o něco hraje a půjde do duelu s maximálním nasazením," připomněl Bělohlav, že ostravský tým usiluje o záchranu. Brnu bude stále chybět Holík, s týmem ale už trénuje poslední lednová posila Červený.

Ostravané začnou poslední fázi boje o záchranu na ledě, kde se jim poslední dobou nevede. V Brně pětkrát v řadě nebodovaly. "Síla Komety v domácím prostředí je zřejmá. Víme, o co hrajeme my, což nás nutí, byť s pokorou, chtít v Brně odehrát zápas na hranici vlastních možností a hlavně vybojovat body. Vybojovat, to je to správné slovo před zápasem v Brně, bez příkladné bojovnosti a maximálního nasazení to nepůjde," řekl vítkovický asistent trenéra Rostislav Klesla. Hostům scházejí nově zraněný Indrák i dlouhodobí marodi Němec a Kurovský.

Přímý souboj o pozici v první čtyřce svedou Třinec s Mladou Boleslaví. Oceláři se mohou výhrou v základní době posunout za určitých okolností dokonce až na druhé místo. Středočeši ale za poslední rok na Oceláře umějí a z posledních pěti měření sil byli třikrát úspěšnější. "Boleslav má kvalitní tým. Naše poslední vítězství proti ní bylo hodně ubojované a dokázala nám to velmi znepříjemnit, je to nebezpečný tým," řekl trenér Václav Varaďa.

Mladoboleslavští bodovali před pauzou čtyřikrát v řadě, z toho tři zápasy vyhráli a na obhájce titulu ztrácejí jediný bod. Naposledy si navíc Bruslařský klub připsal skalp vedoucího Liberce (4:1). "Bylo tam ale hodně vyloučení. Když jsme se dostali do vedení, tak tam na nás začali něco zkoušet. Bohužel jsme se trochu nechali vyprovokovat, to se nám v příštích zápasech nesmí stávat," zdůraznil útočník Lukáš Kašpar.

První Liberec se v severočeském souboji utká s Litvínovem, jemuž dosud v sezoně nepřenechal ani bod. Zatímco Bílí Tygři mají v čele šestibodový náskok na Spartu a vedle toho i tři zápasy k dobru, Vervu dělí pouze jediný bod od posledních Pardubic. Dynamo ale odehrálo o dvě utkání víc.

Ode dneška do soboty se koná charitativní projekt "O kapku lepší hokej", jehož cílem je podpora léčby leukémie a který je spojen s Nadačním fondem Kapka naděje. Zapojily se do něj všechny extraligové kluby. K vidění bude při zápasech řada oranžových doplňků, neboť právě oranžová je barvou tohoto projektu.

Statistické údaje před středečním 44. kolem Tipsport extraligy: HC Oceláři Třinec (4.) - BK Mladá Boleslav (5.). Začátek zápasu: 17:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 3:4, 3:0, 2:1. Nejproduktivnější hráči: Matěj Stránský 42 zápasů/33 bodů (17 branek + 16 asistencí) - Pavol Skalický 42/40 (16+24). Statistiky brankářů: Petr Kváča průměr 2,16 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 92,33 procenta a dvakrát udržel čisté konto, Jakub Štěpánek 2,77 a 89,61 - Gašper Krošelj 2,13, 92,16 a třikrát udržel čisté konto, Justin Peters 2,90, 89,69 a dvakrát udržel čisté konto, Radek Haas 4,17 a 88,73. Zajímavosti: - Oceláři vyhráli šest z posledních osmi zápasů. Doma bodovali čtyřikrát za sebou a z toho třikrát vyhráli. - Mladá Boleslav bodovala čtyřikrát za sebou a z toho třikrát vyhrála. - Třinec po sérii tří porážek ve vzájemných duelech dvakrát za sebou vyhrál. Rytíři Kladno (11.) - PSG Berani Zlín (9.). Začátek zápasu: 17:20 (ČT sport). Vzájemné zápasy v této sezoně: 2:1, 1:0, 0:6. Nejproduktivnější hráči: Brady Austin 43/32 (14+18) - Antonín Honejsek 42/34 (11+23). Statistiky brankářů: Denis Godla 2,88, 91,42 a dvakrát udržel čisté konto, Lukáš Cikánek 4,21 a 87,18, Adam Brízgala 5,00 a 85,00 - Libor Kašík 2,52, 91,90 a jednou udržel čisté konto, Daniel Huf 2,87, 90,44 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Rytíři šestkrát za sebou prohráli a získali při této sérii jediný bod. Naposledy Kladno uspělo 17. ledna, kdy doma zdolalo Kometu Brno 5:1. - Berani po sérii tří porážek vyhráli v posledním duelu před reprezentační pauzou doma nad Plzní 4:0. - Zlín venku třikrát za sebou nebodoval. Bílí Tygři Liberec (1.) - HC Verva Litvínov (13.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 5:4, 6:1, 4:3. Nejproduktivnější hráči: Libor Hudáček 41/49 (25+24) - Jakub Petružálek 40/31 (8+23). Statistiky brankářů: Dominik Hrachovina 1,71, 93,49 a třikrát udržel čisté konto, Marek Schwarz 2,62, 89,60 a jednou udržel čisté konto - Jaroslav Janus 3,33 a 89,82, David Honzík 3,00 a 89,86. Zajímavosti: - Bílí Tygři prohráli dvakrát za sebou a z posledních pěti zápasů zvítězili jen dvakrát. - Litvínov po sérii čtyř zápasů, v kterých bodoval a třikrát z toho vyhrál, podlehl před přestávkou doma Třinci 2:3. - Liberec po sérii tří porážek ve vzájemných zápasech třikrát za sebou vyhrál. HC Kometa Brno (6.) - HC Vítkovice Ridera (12.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 3:0, 3:4 po sam. nájezdech, 3:1. Nejproduktivnější hráči: Martin Zaťovič 42/44 (26+18) - Roberts Bukarts 39/36 (15+21) . Statistiky brankářů: Karel Vejmelka 2,59, 91,49 a třikrát udržel čisté konto, Marek Čiliak 2,66, 91,11 a třikrát udržel čisté konto, Lukáš Klimeš 6,00 a 77,78 - Miroslav Svoboda 2,97, 91,86 a čtyřikrát udržel čisté konto, Daniel Dolejš 4,17 a 86,76. Zajímavosti: - Kometa čtyřikrát za sebou bodovala a z toho třikrát vyhrála. - Ostravané po sérii čtyř vítězství v posledním duelu před pauzou prohráli na ledě Sparty 2:4. - Brňané ve vzájemných duelech čtyřikrát za sebou bodovali a z toho třikrát vyhráli. HC Sparta Praha (2.) - Mountfield Hradec Králové (8.). Začátek zápasu: 18:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 2:4, 2:1, 2:5. Nejproduktivnější hráči: Michal Řepík 41/32 (18+14) - Radek Smoleňák 42/32 (20+12). Statistiky brankářů: Matěj Machovský 2,67, 90,98 a dvakrát udržel čisté konto, Jakub Sedláček 2,74 a 90,30 - Marek Mazanec 2,19, 91,55 a pětkrát udržel čisté konto, Štěpán Lukeš 4,00 a 82,93. Zajímavosti: - Sparta po sérii čtyř porážek vyhrála dvakrát za sebou a uspěla v obou vystoupeních pod novým trenérem Miloslavem Hořavou, kterého v reprezentační pauze nově doplnil Josef Jandač. - Jandač vedl Spartu v letech 2011 až 2016 s krátkou pauzou na startu sezony 2012/13, kdy působil ve Lvu Praha v KHL, a loučil se ziskem stříbra. Pak vedl dva roky českou reprezentaci, následně působil v Magnitogorsku. - Mountfield vyhrál čtyři z posledních šesti zápasů. - Obránce Petr Šidlík z Hradce Králové může sehrát 200. zápas v extralize.