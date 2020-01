Janatová zůstala na Tour de Ski znovu těsně za body

Val di Fiemme (Itálie) - Běžkyně na lyžích Kateřina Janatová dojela dvaatřicátá v páté etapě Tour de Ski a stejně jako ve středu těsně nedosáhla na body do Světového poháru. Klasickou desítku s hromadným startem ve Val di Fiemme vyhrála Norka Astrid Uhrenholdt Jacobsenová, v čele Tour se udržela její krajanka Therese Johaugová, která dojela čtvrtá.

Jacobsenová rozhodla o první výhře v závodu SP po čtyřech letech ve finiši před Švédkou Ebbou Andersonovou a Němkou Katharinou Hennigovou.

Dvaadvacetiletá Janatová, která zůstala z českých lyžařek jedinou zástupkyní v Tour de Ski, jela celý závod kousek za bodovanou třicítkou. Na Jacobsenovou ztratila v cíli jubilejní sté etapy Tour dvě a čtvrt minuty.

Johaugová na začátku závodu upadla, ale udržela se v čelní skupině a za vítězkou nakonec zaostala o šest vteřin. V průběžné pořadí Tour de Ski vede s náskokem 19 sekund před jinou krajankou Ingvild Flugstad Östbergovou.

Muži poběží patnáctku klasicky s hromadným startem, na startu bude i česká dvojice Petr Knop, Adam Fellner. Vedení v Tour bude hájit Rus Alexandr Bolšunov.

Ženy - 10 km klasicky s hromadným startem:

1. Jacobsenová (Nor.) 29:07,9, 2. Anderssonová (Švéd.) -0,4, 3. Hennigová (Něm.) -1,0, 4. Johaugová -6,2, 5. Östbergová (obě Nor.) -6,8, 6. Něprjajevová (Rus.) -15,5, 7. Maubetová Bjornsenová (USA) -17,2, 8. H. Wengová (Nor.) -19,0, 9. Sundlingová (Švéd.) -25,0, 10. T. U. Wengová (Nor.) -26,6, ...32. Janatová (ČR) -2:14,5.

Průběžné pořadí Tour de Ski (po 5 ze 7 závodů): 1. Johaugová 1:51:14, 2. Östbergová -19, 3. Něprjajevová -32, 4. Jacobsenová -33, 5. Anderssonová -38, 6. H. Wengová -49, ...29. Janatová -7:12.

Průběžné pořadí SP (po 13 z 38 závodů): 1. Johaugová 735, 2. H. Wengová 566, 3. Digginsová (USA) 451, 4. Jacobsenová 445, 5. Maubetová Bjornsenová 402, 6. Něprjajevová 385, ...23. Razýmová 158, 36. Nováková (obě ČR) 67, 49. Janatová 32, 75. Beranová (ČR) 4.

15:15 15 km klasicky s hromadným startem muži.