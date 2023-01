Janatová doběhla třináctá v závodě SP lyžařek na 10 km v Les Rousses

Les Rousses (Francie) - Lyžařka Kateřina Janatová skončila třináctá v závodě na 10 km volnou technikou na Světovém poháru ve francouzském Les Rousses. Pro druhé vítězství v sezoně si doběhla Švédka Ebba Anderssonová. V závodě mužů si připsal první výhru v kariéře Nor Harald Östberg Amundsen, česká jednička Michal Novák obsadil 29. místo.

Anderssonová vyhrála o 13,4 sekundy před domácí Delphine Claudelovou. Třetí byla Američanka Jessie Digginsová.

Pětadvacetiletá Janatová vyrovnala svůj nejlepší výsledek v seriálu v distančním závodě. Třináctá byla začátkem prosince v Lillehammeru a také v lednu 2020 v Novém Městě, vždy na 10 km volnou technikou. V polovině závodu figurovala na mezičase těsně za první desítkou, nakonec zaostala za Anderssonovou o 57,6 sekundy.

Bodovala i Kateřina Razýmová, která obsadila 18. místo. Nedávná česká jednička, která se vrátila mezi elitu po červnovém porodu dcery, byla zhruba o deset sekund pomalejší než Janatová.

Na startu chyběly vedoucí žena Světového poháru Norka Tiril Udnes Wengová i její nejbližší soupeřka Švédka Frida Karlssonová, které se zotavují po nemoci.

Čtyřiadvacetiletý Amundsen dosáhl na druhé stupně vítězů v kariéře, jeho dosavadním maximem bylo třetí místo z loňského března ve Falunu. Bronzový medailista z volné patnáctky na MS 2021 vyhrál o 11,9 sekundy před krajanem Sjurem Röthem, třetí byl Švéd William Poromaa.

Svůj nejhorší výsledek od prosince 2021, kdy byl dvanáctý, zaznamenal hvězdný Nor Johannes Hösflot Klaebo. Lídr SP a vítěz Tour de Ski doběhl osmý s půlminutovou ztrátou na vítěze.

Novák, jenž byl ještě v polovině závodu šestnáctý, za Amundsenem zaostal 1:09,4 minuty. Druhý Čech Adam Fellner doběhl na bodovaném 45. místě.

O víkendu se v Les Rousses, kde se o body do SP závodí poprvé, pojedou klasickou technikou sprint a 20 km s hromadným startem.

SP v běhu na lyžích v Les Rousses (Francie) - 10 km volnou technikou:

Muži: 1. Amundsen 21:26,5, 2. Röthe (oba Nor.) -11,9, 3. Poromaa (Švéd.) -17,9, 4. Golberg (Nor.) -18,9, 5. Lapierre (Fr.) -25,0, 6. Tönseth (Nor.) -25,2, ...29. Novák -1:09,4, 45. Fellner (oba ČR) -1:28,3.

Průběžné pořadí SP (po 20 z 31 závodů): 1. Klaebo (Nor.) 1466, 2. Golberg 1399, 3. Pellegrino (It.) 1097, 4. Holund 948, 5. Krüger (oba Nor.) 844, 6. Tönseth 802, ...8. Novák 764, 61. Černý 164, 94. Šeller (oba ČR) 70, 107. Fellner 53.

Ženy: 1. Anderssonová (Švéd.) 24:08,8 min., 2. Claudelová (Fr.) -13,4, 3. Digginsová (USA) -20,5, 4. Östbergová (Nor.) -24,4, 5. Brennanová (USA) -40,1, 6. Theodorsenová (Nor.) -41,9, ...13. Janatová -57,6, 18. Razýmová (obě ČR) -1:08,0.

Průběžné pořadí SP (po 20 z 31 závodů): 1. T. U. Wengová (Nor.) 1447, 2. Karlssonová (Švéd.) 1160, 3. Digginsová 1094, 4. Niskanenová (Fin.) 1088, 5. Brennanová 1018, 6. Hennigová (Něm.) 992, ...26. Janatová 444, 39. Razýmová 260, 45. Beranová 229, 83. Antošová 72, 108. P. Nováková 25, 133. A. Nováková (všechny ČR) 6.