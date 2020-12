Janatová byla ve sprintu v Drážďanech devátá, Beranová jedenáctá

Drážďany - Lyžařka Kateřina Janatová skončila ve sprintu volnou technikou na Světovém poháru v Drážďanech devátá. Po vítězství v kvalifikaci dosáhla ve vyřazovacích bojích nejlepšího výsledku v kariéře. Stejně jako jedenáctá Tereza Beranová, kterou v semifinále v dobré pozici připravila o šanci na postup zlomená hůlka.

Premiérové vítězství v seriálu na břehu Labe slavila při absenci skandinávských reprezentací, které chybí kvůli obavám z nákazy koronavirem, Švýcarka Nadine Fähndrichová. Mezi muži vybojoval patnáctý triumf v kariéře sprinterský specialista Ital Federico Pellegrino.

Janatová o jedno místo vylepšila české maximum v dosavadním průběhu sezony, kterým byla desátá příčka Kateřiny Razýmové z bruslařské desítky v Davosu z minulého víkendu. Ve čtvrtfinále vybojovala třiadvacetiletá lyžařka postup z druhého místa, v semifinále skončila pátá. Postup časem jí unikl o osm setin.

"Škoda, že to bylo o malinký kousek. Ale už na to nebylo. Celkově se mi dnes nejelo dobře, i když to nevypadalo," řekla Janatová České televizi. "V životě jsem semifinále ve svěťáku nejela, je to jiná liga. Nechala jsem si je zbytečně ujet. Možná kdybych byla za nima, tak ještě to jedno místo vybojuju, ale jinak za mě spokojenost," prohlásila. Dosud byla v SP nejlépe třináctá letos v lednu na desítce volnou technikou.

V Drážďanech se blýskla nejrychlejším časem v kvalifikaci. "Vždycky mi přijde, že jedu pomalu a mám strach, že nepostoupím a pak mám většinou skoro nejrychlejší čas," uvedla.

Beranová své čtvrtfinále dokonce vyhrála, ale v boji o finále jí soupeřka zlomila hůl a bylo po nadějích. "Myslela jsem, že si jedu pro postup, ale po tom nešťastném kontaktu mi soupeřka zlomila lyží hůl. V tu chvíli mi bylo jasné, že je konec. Mrzí mě to hodně, myslím, že jsem mohla být ve finále. Ale ona se ta smůla jednou otočí a všechno se mi to vrátí v dobrém," řekla v tiskové zprávě lyžařského svazu.

V kvalifikaci mužů se prosadil na druhé místo Ondřej Černý, když nestačil jen na Francouze Lucase Chavanata. Ve vyřazovací části však vypadl jednadvacetiletý lyžař stejně jako ostatní čeští závodnici ve čtvrtfinále. Ve své rozjížďce Černý dlouho vedl, ale nakonec v ní byl pátý.

"Po kvalifikaci jsem byl nadšený, jak to vyšlo. Ale bohužel. Neplánoval jsem jet z prvního místa, ale dostal jsem se tam velice snadno. Pak mi přišlo, že jsme jeli velkou pohodu. Snažil jsem se blokovat soupeře za zády, aby se přede mě nedostali lehce," řekl Černý České televizi. "Myslel jsem, že budu mít mnohem víc sil do cílové rovinky. Záměrně jsem to brzdil a šetřil síly na finiš, ale už nebyla síla v nohou. Ale jsou to dobré zkušenosti, nejlepší výsledek ve svěťáku. Za den budu asi spokojenější," uznal.

Body si dnes připsalo osm českých běžců na lyžích.

Muži: 1. Pellegrino (It.) 2:21,96, 2. Young (Brit.) -0,53, 3. Retivych -0,91, 4. Bolšunov (oba Rus.) -1,19, 5. Hamilton -1,80, 6. Bolger (oba USA) -3,95, ...20. Novák, 21. Černý, 23. Pechoušek, 24. Šeller (všichni ČR) - vypadli ve čtvrtfinále.

Průběžné pořadí SP (po 7 závodech): 1. Bolšunov 487, 2. Klaebo (Nor.) 296, 3. Young 256, 4. Pellegrino 255, 5. Iversen (Nor.) 219, 6. Melničenko (Rus.) 214, ...53. Novák 21, 56. Šeller 16, 72. Černý 10, 74. Pechoušek 8.

Ženy: 1. Fähndrichová (Švýc.) 2:38,52, 2. Caldwellová Hamiltonová (USA) -0,32, 3. Lampičová (Slovin.) -0,35, 4. Digginsová (USA) -2,60, 5. Van der Graaffová (Švýc.) -3,04, 6. Scardoniová (It.) -3,30, ...9. Janatová, 11. Beranová - vypadly v semifinále, 24. Hynčicová, 28. Nováková - vypadly ve čtvrtfinále, v kvalifikaci 31. Holíková (všechny ČR).

Průběžné pořadí SP (po 7 závodech): 1. Brennanová (USA) 377, 2. Sorinová (Rus.) 328, 3. Johaugová (Nor.) 301, 4. Něprjajevová (Rus.) 275, 5. Lampičová 228, 6. Fähndrichová 227, ...23. Razýmová (ČR) 66, 30. Janatová 52, 35. Beranová 42, 67. Hynčicová 7, 68. Nováková 7.