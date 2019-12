Janatová byla v etapě Tour de Ski 29., vedou Johaugová a Usťugov

Toblach (Itálie) - Běžkyně na lyžích Kateřina Janatová dojela jako nejlepší z českých reprezentantů devětadvacátá v třetí etapě Tour de Ski. Petr Knop skončil v italském Toblachu na patnáctce volnou technikou dvaatřicátý. Desítku žen ovládla těsně Norka Therese Johaugová, mužům kraloval Sergej Usťugov a oba se vrátili do čela průběžného pořadí 14. ročníku Tour.

Dalším českým běžcům už se tolik nedařilo. Petra Nováková obsadila 51. místo a Sandra Schützová dojela 57., čtvrtá od konce. Na startu už chyběla Kateřina Razýmová, která kvůli zdravotním problémům z Tour de Ski odstoupila. Mezi muži obsadil Adam Fellner 47. místo a Michal Novák byl o dvě pozice horší.

Dvaadvacetiletá Janatová po životním 18. místě v nedělním sprintu v Lenzerheide poprvé bodovala v distančním závodu Světového poháru. "Bylo to hodně těžké, nejelo se mi vůbec dobře a už od začátku to byl pro mě boj. Když jsem slyšela, že jsem na mezičasech docela dobře, snažila jsem se bojovat co nejvíc. Nakonec to klaplo na moje první body v distanci. Jsem moc ráda," řekla Janatová na webu svazu.

Johaugová vyhrála i sedmý distanční závod sezony, ale tentokrát měla namále. Dva kilometry před cílem prohrávala s krajankou Ingvild Flugstad Östbergovou a vyhrála jen o sedm desetin sekundy. Třetí dojela Švédka Ebba Anderssonová.

V čele Tour de Ski má Johaugová náskok 21 vteřin před Ruskou Nataljí Něprjajevovou. Janatová uzavírá třicítku.

Knop bojoval o druhé individuální umístění v bodované třicítce a ještě dva kilometry před cílem ji uzavíral. Ale nakonec mu bod do SP o dvě místa a 3,3 sekundy unikl. Na vítězného Usťugova ztratil skoro minutu a tři čtvrtě.

Volnou patnáctku ovládli Rusové - zvítězil Usťugov, druhý byl Ivan Jakimuškin a třetí Alexandr Bolšunov. Usťugov vede Tour de Ski o 27 sekund před Bolšunovem. Na třetí místo z čela klesl Nor Johannes Hösflot Klaebo, kterému se nevedlo a dojel až sedmnáctý. Knop je celkově na 37. místě.

Na Nový Rok běžce čekají stíhací závody klasickou technikou.

Závod SP a Tour de Ski v běhu na lyžích v Toblachu:

Muži - 15 km volně:

1. Usťugov 31:02,5, 2. Jakimuškin -22,6, 3. Bolšunov (všichni Rus.) -29,0, 4. Halfvarsson (Švéd.) -29,6, 5. Holund (Nor.) -34,6, 6. Malcev -35,2, 7. Melničenko (oba Rus.) -37,0, 8. Röthe (Nor.) -39,4, 9. Bögl (Něm.) -42,6, 10. Spicov (Rus.) -43,1, ...32. Knop -1:42,1, 47. Fellner -2:13,7, 49. Novák (všichni ČR) -2:19,1.

Průběžné pořadí Tour de Ski (po 3 ze 7 závodů): 1. Usťugov 1:06:43, 2. Bolšunov -27, 3. Klaebo (Nor.) -37, 4. Holund -1:20, 5. Malcev -1:22, 6. Melničenko -1:25, ...37. Knop -3:14, 40. Novák -3:21, 59. Fellner -4:45.

Průběžné pořadí SP (po 11 ze 40 závodů): 1. Klaebo 630 b., 2. Bolšunov 502, 3. Iversen (Nor.) 495, 4. Niskanen (Fin.) 388, 5. Usťugov 350, 6. Holund 345, ...48. Novák 34, 88. Pechoušek 9, 100. Černý (oba ČR) 5.

Ženy - 10 km volně:

1. Johaugová 23:51,9, 2. Östbergová (obě Nor.) -0,7, 3. Anderssonová (Švéd.) -10,2, 4. H. Wengová -10,5, 5. Jacobsenová (obě Nor.) -20,8, 6. Něprjajevová (Rus.) -26,0, 7. Digginsová -35,6, 8. Maubetová Bjornsenová -42,9, 9. Brennanová (všechny USA) -45,0, 10. Hennigová (Něm.) -53,1, ...29. Janatová -1:34,9, 51. Nováková -2:23,7, 57. Schützová (všechny ČR) -3:02,4.

Průběžné pořadí Tour de Ski (po 3 ze 7 závodů): 1. Johaugová 55:14, 2. Něprjajevová -21, 3. H. Wengová -22, 4. Östbergová -23, 5. Anderssonová -34, 6. Jacobsenová -43, ...30. Janatová -3:18, 32. Nováková -3:29, 55. Schützová -6:25.

Průběžné pořadí SP (po 11 z 38 závodů): 1. Johaugová 649, 2. H. Wengová 493, 3. Digginsová 419, 4. Jacobsenová 358, 5. Maubetová Bjornsenová 348, 6. Něprjajevová 311, ...20. Razýmová (ČR) 158, 33. Nováková 67, 47. Janatová 32, 75. Beranová (ČR) 4.