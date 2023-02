Janatová byla na MS osmnáctá na 10 km volně, vyhrála Digginsová

Planica (Slovinsko) - Lyžařka Kateřina Janatová skončila na mistrovství světa v Planici osmnáctá v závodě na 10 kilometrů volnou technikou. Druhá česká reprezentantka Kateřina Razýmová obsadila 22. příčku. Vyhrála Jessie Digginsová, která se postarala o první ženské individuální zlato na MS pro americké běžecké lyžování.

Pětadvacetiletá Janatová na ni ztratila minutu a 20 sekund a poprvé v kariéře se dostala na světovém šampionátu do první dvacítky v distančním závodě. Oproti úvodnímu skiatlonu si o patnáct příček polepšila. "Jsem spokojená, jelo se mi dobře," řekla České televizi. Ve výsledkové listině je ve společnosti soupeřek, s nimiž bojuje i ve Světovém poháru. "Myslím, že jsem podala pořád kvalitní výkon. Začátek jsem jela velmi dobře, to jsem jela kontrolovaně. Asi mně nejvíc došlo do toho největšího kopce," doplnila.

Zkušenější reprezentační kolegyni Razýmovou dnes porazila o devět sekund. Třináctá žena úvodního skiatlonu se potýkala se zdravotními problémy. "Ráno jsem se probudila s lehkou bolestí v krku, takže jsem byla taková nervózní, jestli ten závod půjde absolvovat," svěřila se Razýmová. Nakonec se cítila celkem dobře a doufá, že zvládne na MS i štafetu a závěrečnou klasickou třicítku s hromadným startem

Digginsová deset let po triumfu ve sprintu dvojic na MS ve Val di Fiemme získala nejcennější titul kariéry. Od druhého kilometru na mezičasech vedla, držela několikasekundový náskok před švédským duem Frida Karlssonová, Ebba Anderssonová. V poslední čtvrtině ještě zrychlila a nakonec Karlssonovou porazila o 14 sekund. Jednatřicetiletá Američanka získala šestou medaili z MS. Na šampionátu ve Slovinsku přidala zlato k bronzu ze sprintu dvojic.

I ve druhém distančním závodě na tomto mistrovství světa byly na stupních vítězů dvě Švédky. Karlssonová získala stejně jako ve skiatlonu stříbro. Vítězka sobotního skiatlonu Anderssonová tentokrát vybojovala bronz. Na vítěznou Digginsovou ztratila 19,5 sekundy, ale pozici na stupních vítěz udržela bezpečně o více než 15 sekund před Norkou Anne Kjersti Kalvaaovou.

Mistrovství světa v klasickém lyžování v Planici (Slovinsko):

Běh:

Ženy - 10 km volně: 1. Digginsová (USA) 23:40,8, 2. Karlssonová -14,0, 3. Anderssonová (obě Švéd.) -19,5, 4. Kalvaaová -35,1, 5. Östbergová (obě Nor.) -46,6, 6. Franchiová (It.) -51,2, ...18. Janatová -1:20,1, 22. Razýmová (obě ČR) -1:29,5.