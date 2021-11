Jana Koubková se vyrovnává s těžkým obdobím klipem Blues (ne)ohrožené seniorky

Praha - Zpěvačka Jana Koubková, jedna z nejvýraznějších představitelek českého jazzu, se vyrovnává se současným těžkým obdobím klipem Blues (ne)ohrožené seniorky. Koubková, která letos 31. října oslavila 77. narozeniny, má za sebou za poslední rok vedle mnoha kvůli pandemii zrušených koncertů také vážné zdravotní potíže. ČTK dnes o tom za zpěvačku informoval Zdeněk Brouček.

"Text zachycuje současný stav mé mysli. Prostě ročník 1944 sám o sobě a do toho covid a nemožnost skoro rok a půl dělat svou práci, na kterou jsem zvyklá. Ale nemíním se hroutit, a to je asi to hlavní poselství. Takových lidí je spousta, ale mě se čas prostě krátí a covid ho zkracuje ještě víc. Když nezpíváš tak dlouho, hlasivky fungují hůř a zrovna tak i dýchání. A taky se přidružují zdravotní problémy dané věkem, ale bez zpívání, vymýšlení a konání vůbec, to prostě nejsem já," uvedla Koubková.

V textu písně, kterou označuje za "rapový šanson", se Koubková ohlíží za obtížným obdobím, kdy mimo jiné prodělala rakovinu prsu. "... a chci bejt úžasná, jenže bolí mě záda, jedno prso chybí, cévy taky zlobí, ale do lesa nesmí ten, ten kdo se bojí a já do lesa chci!" zpívá Koubková v písni doprovázené animovaným videoklipem scenáristy a režiséra Luďka Bárty.

Koubková, která prošla řadou hudebních stylů, se narodila 31. října 1944 v Roztokách u Prahy. Zatím poslední album A tak si jdu... vydala v roce 2016. Po předchozích nahrávkách Mýdlové bubliny a Smrt standardizmu se na něm opět uplatnila jako textařka. Některé své texty Koubková zahrnula před časem do knihy Básně z jazzové dásně. Připouští, že její poslední nahrávky "o jazzu moc nejsou".

Zpěvačka dříve považovala za svou domovskou scénu pražský jazzklub U Staré paní, kde do změny majitelů dělala i sedm let dramaturgii. Později příležitostně vystupovala v Redutě a JazzBoatu na lodi Kotva. Pětašedesátiny oslavila koncertem v zaplněné Nové galerii Pražského hradu, kde jí tehdejší prezident Václav Klaus předal Zlatou plaketu. K jejím sedmdesátinám před sedmi lety vyšla kompilace s názvem Jazz? Oh, Yes! a Koubkové nová kniha Koubkokvoky. V pražském paláci YMCA se také uskutečnila výstava po názvem Jak šel jazz s Janou Koubkovou na plakátech.