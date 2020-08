Jana Boušková chystá nové CD a vystoupení na Dvořákově Praze

Praha - Harfa není tak andělský nástroj, jak by se mohlo zdát. Do hraní se musí vynaložit hodně energie, pokud má být rovnocenná jiným nástrojům. Nástroj váží přibližně 45 kilogramů a tah jeho struny má až jednu tunu. "Nemusím chodit do posilovny a na koncích prstů s výjimkou malíčků mám mozoly. Denně cvičím čtyři hodiny, ale někdy také deset hodin, abych o ně nepřišla. Bez toho bych neměla sílu v prstech a nevyprodukovala pořádný tón," řekla dnes v rozhovoru s ČTK harfenistka Jana Boušková.

Členka České filharmonie Boušková v současné době natáčí nové CD a chystá se na vystoupení na festivalu Dvořákova Praha, kde 16. září zahraje s PKF - Prague Philharmonia. Na podzim ji pak čeká turné s houslistou Josefem Špačkem. "V současné době věnuju čas natáčení sólové desky, která nabídne skladby českých autorů Josefa Suka, Antonína Dvořáka a Bedřicha Smetany. Budou to vše moje úpravy, takže půjde o originální hudbu, kterou jsem ještě v této podobě nehrála na koncertech," uvedla Boušková. "Také se připravuju na koncert, který mám na Dvořákově Praze s hudbou Eliase Parishe Alvarse, což byl unikátní hráč, který proslavil harfu v 19. století," dodala.

Boušková obohatila svůj repertoár o díla Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka a Josefa Suka před třemi lety. Z původní verze pro klavír skladby upravila pro harfu. Program složený z české hudby poté představila na turné s názvem Má vlast. "Tehdy to nebylo úplně finální pojetí, takže na desce, která by měla vyjít příští rok, budou konečné verze," podotkla.

Majitelka facebookového profilu The Harp Channel, na kterém v angličtině zpovídá umělce z celého světa, 27. září oslaví 50. narozeniny. "Příliš si to nepřipouštím, mám pocit, že mi je pořád třicet. Možná je to tím, že nemám ani čas si věk nějak uvědomovat," konstatovala držitelka mnoha cen z prestižních světových harfových soutěží.

Patnáctileté členství v České filharmonii nepovažuje Boušková za ohrožení své sólové kariéry. "Přináší mi to jiná obohacení, například práci v kolektivu nebo možnost hrát hudbu, ke které bych se jako sólistka nedostala," sdělila populární umělkyně, která během charitativního vystoupení ve prospěch nemocnic bojujících s pandemií koronaviru v březnu 2020 během osmiminutového vystoupení vybrala 300.000 korun.

V jednom z rozhovorů před více než dvaceti lety Boušková uvedla, že neumí odpovědět na otázku, proč je harfa především ženskou záležitostí. Od té doby se prý mnohé změnilo. "Mužů s harfou je nyní více, vyhrávají různé soutěže a ve světě se už nad tím nikdo nepodivuje. Ostatně v 19. století stejně jako v antickém Řecku hráli na harfu výhradně muži," konstatovala.

Jedna z neuznávanějších evropských harfistek, která je také porotkyní největších mezinárodních harfových soutěží, je velkou sběratelkou šatů. "Na různých místech jich mám přes stovku a na některých je ještě cenovka. Občas se stalo, že jsme si je vyzkoušela v obchodě a přišla na ně po dvaceti letech, kdy mi už byly malé. Na koncerty si šaty vybírám podle programu nebo charakteru sálu, ve kterém hraju," sdělila.

Boušková patří k nejúspěšnějším českým hudebníkům ve světovém měřítku. Účinkovala s violoncellistou Mstislavem Rostropovičem, houslistou Maximem Vengerovem nebo flétnistou Patrickem Galloisem. Vystupuje v prestižních sálech po celém světě, včetně newyorské Carnegie Hall, pařížského Théâtre du Châtelet a vídeňského Musikvereinu. Harfu vyučuje na Královské konzervatoři v Bruselu a na pražské HAMU. Profesorka harfy z renomované Indiana University v USA Susan McDonaldová označila Bouškovou za talent století. Na nejbližším koncertu se s violoncellistou Jiřím Bártou představí 22. srpna na Mezinárodním hudebním festivalu Kutná Hora.