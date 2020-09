Jan Železný je rád rekordmanem, ve Vetterovi vidí nástupce

Ostrava - Bývalý oštěpař Jan Železný je rád, že i po nedělním závodě v polském Chorzówě zůstal světovým rekordmanem. Předpokládá ale, že o první místo v historických tabulkách dříve nebo později přijde. A Němce Johannese Vettera, který se mu v neděli výkonem 97,76 metru přiblížil na 72 centimetrů, považuje za vážného kandidáta na nového rekordmana.

O tom, že se jeho rekord z roku 1996 otřásal v základech, se Železný dozvěděl ze zprávy na telefonu. "Říkal jsem si, že je to hodně daleko. Jsem rád, že to nepadlo. Děláme teď tu Tretru, ta je důležitější," řekl Železný, který je ředitelem Zlaté tretry. Tušil, že pokud by o světový rekord přišel, zastínilo by to jeho mítink. Vetterův velehod i tak upoutal pozornost.

Legendární český oštěpař každopádně vůbec nečekal, že jeho rekord vydrží tak dlouho. "Radši jsem ale světovým rekordmanem, to každopádně. Ale víte, že to jednou přijde. Já nevěřím tomu, že se nemůže člověk zlepšovat," prohlásil.

Poukázal na rozvoj moderních tréninkových metod založených na fungování mozku. Přicházejí také mnohem silnější somatotypy závodníků, než byl on sám. A Vetter je jeden z nich. "On byl jeden z těch vyvolených. Dispozičně neskutečný, silový, výbušný," řekl Železný. Současné špičce pomáhá i rozvoj materiálů. "Hází oštěpem, který si myslím, že dává křídla. Nám ho zakázali. Teď může být karbon s hliníkem, karbon s ocelí. Já jsem ho jednou držel v ruce, hodil jsem světový rekord a byl hned zakázanej," vzpomínal Železný na výkon z Osla 1992, kdy hodil 94,74 metru, ale rekord s novým typem oštěpu mu neuznali.

Vetterův výkon pak ze záznamu viděl. "Bylo to fakt krásně hozený. To se nedá hodit špatně tahle daleko," ocenil. I samotný Vetter byl ze svého výkonu nadšený. "Bylo to hodně blízko perfektnímu hodu," pochvaloval si.

Spekuloval, že pokud by se závodilo na otevřeném stadionu a měl by příznivý vítr jako Železný při rekordním pokusu v Jeně, možná by jeho oštěp letěl i za sto metrů. To podle Železného ale není tak jisté. "Ono se špatně odhaduje, jak se točí vítr v té výšce patnácti metrů," poznamenal legendární Čech.

I když předpokládá, že z něj bude dříve nebo později bývalý světový rekordman, o jiné primáty ho nikdo připravit nemůže. "Tři zlaté olympijské medaile mi nikdo nevezme. Uvidíme, jestli bude někdo čtyřnásobný olympijský vítěz a porazí mě," poznamenal.

Vetter je mistrem světa z roku 2017, ale na olympijských hrách v Riu de Janeiro 2016 skončil čtvrtý. Letos předvádí devadesátimetrové hody v týdnech, kdy se mělo bojovat o olympijské medaile v Tokiu. Jeho sen se o rok odkládá. "Mým cílem a snem bylo získat olympijské zlato. Na tom se pro mě nic nezměnilo," poznamenal sedmadvacetiletý Němec.