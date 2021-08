Jan Svěrák uvedl v K. Varech svůj film Jízda, v sobotu převezme cenu

Karlovy Vary - Režisér Jan Svěrák uvedl dnes v karlovarském divadle svůj film Jízda, který získal na 30. ročníku MFF Karlovy Vary v roce 1995 Křišťálový glóbus pro nejlepší film. V sobotu převezme Cenu prezidenta Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Jak režisér oscarového snímku Kolja řekl divákům, cena na festivalu v Karlových Varech za přínos české kinematografii je jiná než ostatní ocenění.

"Jsem potěšen, že dostávám takovou cenu. Ale je tam ta nepříjemnost, že je to taková bilanční cena, jako bych měl jít už do důchodu. Ale zatímco třeba cena jako Oscar vás stresuje, že budete muset dokázat, že jste si ji zasloužili a že to nebyl omyl, tak tahle cena znamená, že jo, a odteď si mohu jen hrát," řekl šestapadesátiletý Svěrák.

Marek Eben, který Svěráka na pódiu divadla přivítal, uvedl, že mít slavného otce je v umění zoufalá nevýhoda. "Protože nosíte jméno, které má už nějakou kvalitu, a od vás se očekává, že tu kvalitu naplníte nebo posunete někam výš," poznamenal Eben.

Dnes se film Jízda promítal ze stejné kopie jako v Karlových Varech před 26 lety. "Můžete si tak užít to problikávání, které u moderních digitálně promítaných filmů už neuvidíte," poznamenal Svěrák před téměř zaplněným sálem divadla v Karlových Varech.

Jan Svěrák získal studentského Oscara už za svůj fiktivní dokumentární film Ropáci. Jeho první celovečerním hraným filmem byla Obecná škola, která si získala velké sympatie diváků. Po filmu Akumulátor I, který si nezískal takovou oblibu, natočil nízkorozpočtové roadmovie Jízda, jež se stalo diváckým hitem. Pak už následoval film Kolja, který získal šest Českých lvů a Oscara za nejlepší cizojazyčný film. I další jeho filmy měly divácký úspěch, na některých spolupracoval se svým otcem Zdeňkem. Spolupráce otce a syna pokračuje i v připravovaném snímku Betlémské světlo, který vzniká na motivy tří povídek Zdeňka Svěráka.