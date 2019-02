Praha - Za slunce ve větvích starého dubu považuje pianista, trumpetista a zpěvák Jan Spálený své nové album Nemůžu popadnout tvůj dech. Zatímco minulou studiovou desku Zpráva odeslána psal v nemocnici a zakódoval do ní mrtvé kamarády, nové album je naopak veselé. Je o tom, že se "mezi dva lidi vejde všechno na světě". Spálený to řekl v rozhovoru s ČTK.

Křest nahrávky se uskuteční na koncertě v pražské Malostranské besedě 25. dubna. Na desce jsou skladby, které představují vrchol koncertů Spáleného kapely Amatérské sdružení profesionálních muzikantů (ASPM) a které se v průběhu let proměňovaly. Posluchač tak na novince najde i nejznámější Spáleného písně Asi v tom bude nějakej háček a Mezi břehy.

"Jsou tam ty dvě, které chtějí lidé pořád. Bylo to přání firmy a já jsem proti tomu nic neměl. To jsou písničky, které se podařily, protože zpívám o věcech, kterým posluchači rozumí. Asi v tom bude nějakej háček je o věčném neklidu, který za žádné situace nezmizí, pokud je člověk živý. Ty věci jsou staré desítky let, ale nějak za tu dobu vyzrály," konstatoval Spálený.

Na obalu alba sedí Spálený pod monumentálním obřadním Stromem svatebčanů v Terčině údolí u Nových Hradů v jižních Čechách. Na zdejší tvrzi Cuknštejn vznikla před dvěma lety Spáleného živá nahrávka s názvem Terčino milé údolí. "Přišlo mi logické dát zdravý pět set let starý organismus vedle ani ne sto let starého úplně zchátralého muzikanta," podotkl k obalu.

Spáleného doprovází skupina ASPM, která se pohybuje na pomezí žánrů blues, jazz a folk. Nyní hraje ve složení Michal Gera (trubka, křídlovka), Radek Krampl (vibrafon, marimba), Filip Spálený (kontrabasová tuba, basová kytara, kytara) a Filip Jeníček (bicí nástroje, tabla). Na novém albu je doplňují hostující akordeonista Radek Pobořil a tenorsaxofonista František Havlíček. "Jsem v partě muzikantů, kteří jsou lepší než já. To není žádná falešná skromnost, oni vyzrávají nějak rychleji než já, to jsou všechno mistři a já jenom venkovský chlapec," uvedl Spálený.

Některé koncerty absolvuje Spálený pouze v triu s trumpetistou Gerou a svým synem Filipem, který hraje na tubu a baskytaru. "Trio vzniklo z potřeby hrát v komorním obsazení. Když hraje celá kapela, přijdou lidé na její energii, ale když hrajete v komorním triu, čekají posluchače ´nahé emoce´, což je s mými muzikanty samozřejmostí. Oni jsou strašně empatičtí, cítí, když se někam kácím a kácí se tam se mnou," sdělil Spálený.

Jan Spálený vystudoval Pražskou konzervatoř jako tubista a od roku 1984 hrál se skupinou ASPM, kterou založil spolu s Petrem Kalandrou. Mediálně známější bylo jeho působení v Apollobeatu na konci 60. let s bratrem Petrem. Své první sólové album Edison vydal v roce 1978. Šestasedmdesátiletý hudebník hodlá být stále koncertně aktivní. "Dokud je komu hrát a lidé budou na naši hudbu reagovat, tak budu šťastný a rád bych to ještě nějaký čas dělal," dodal.