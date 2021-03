Jan Slabák slaví 80 let a řeší, co bude s Moravankou

Brno - Bez oslavy s rodinou, přáteli a hudebníky z kapely Moravanka dnes oslavil 80. narozeniny trumpetista, kapelník a zakladatel jedné z nejznámějších českých dechových kapel Jan Slabák. Místo oslavy byl hostem vysílání Českého rozhlasu Brno, které se na jeho počest odehrávalo v brněnském Besedním domě, kde před lety začínal.

"Copak já, já to doma přežiju. Doma mi pořád jede program s vážnou hudbou, chodím s pejskem do lesa a manželku vozím z práce a do práce, aby nemusela jezdit tramvají. Ale kolegové hudebníci, kteří jsou zároveň učitelé, ti jsou ze současné situace doopravdy nešťastní. Vyučovat umění na dálku je těžké," řekl ČTK Slabák.

Sám se nákazy covidem-19 nebojí. Má za sebou jednu očkovací dávku, další ho čeká na začátku dubna a jak sám říká, s nikým cizím do kontaktu nepřijde. Starosti mu ale dělá budoucnost Moravanky.

"Až skončí covid, musím vyřešit situaci s kapelou. Mám trochu starost, jak to bude do budoucna, jestli bude mít někdo zájem ji po mě převzít. Ale řešit se to teď nedá, nemůžeme se sejít, a tohle je vždycky lepší probrat osobně," poznamenal kapelník, který trubku odložil už před pěti lety.

Přiznává, že i když naposledy s Moravankou vystupoval loni v září, živé koncerty mu příliš nechybí. "Přece jen už nejsme tak mladí, do toho juchání a zpívání už mi tak není. Navíc když máte někde odehrát čtyřhodinový koncert, je to dřina, z toho už bolí i ramena, klouby. Zdraví mi naštěstí slouží, zrak mám dobrý, ale zrovna nedávno doktorka zjistila, že se mi trochu horší sluch. Ono při koncertech od těch trumpet to je slušná zvuková pecka, někde se to musí projevit," poznamenal čerstvý osmdesátník.

Narodil se v roce 1941 v Kelčanech u Kyjova. Jako absolvent brněnské konzervatoře se stal členem Státní filharmonie Brno a současně spolupracoval například i s orchestrem Gustava Broma. V roce 1971 dal dohromady jedenáct profesionálních muzikantů ze Státní filharmonie Brno. Jejich první televizní pořad v roce 1973 s názvem Vy neznáte Moravanku měl fenomenální úspěch. Od roku 1978 je Moravanka profesionální kapelou.