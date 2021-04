Jan Prušinovský chce komedii Grand Prix natáčet během Velké ceny formule 1

Praha - Režisér Jan Prušinovský, který stojí za filmy Okresní přebor, Kobry a užovky a úspěšným seriálem Most!, začne v květnu natáčet novou komedie Grand Prix. Tvůrci kromě severočeského Cvikova zamíří na lokace v Německu, Francii a Španělsku. Vrcholem road movie by mělo být natáčení během Velké ceny formule 1 v katalánské Barceloně v příštím roce. V tuzemských kinech by se měl film objevit 17. listopadu 2022. ČTK dnes o tom za distribuční společnost Falcon informovala Marta Nosková Žurková.

"Road movie je u nás žánr, do kterého se nikdo moc nehrne. Česká republika je pro něj totiž malá. Tak jsme se rozhodli, že ty naše průměrné české hrdiny vyvezeme za hranice. Nechceme ale vytvářet iluzi německé autopumpy tím, že na českou benzinku dvacet kilometrů za Prahou nalepíme nápis "Tankstelle". A stejně tak nevytvoříme na brněnském nebo mosteckém autodromu dojem, že jste jen pár kilometrů od moře a v centru Katalánska," uvedl režisér Prušinovský. "Díky tomu je z Grand Prix najednou největší film, na kterém jsem kdy pracoval, a to něco stojí. Abychom mohli natáčet přímo na okruhu a během Velké ceny, potřebujeme získat dva miliony korun. Věřím, že se nám to v crowdfundingové kampani podaří," dodal.

V hlavních rolích příběhu kamarádů milujících auta se objeví herci ostravského divadla Mír Robin Ferro a Štěpán Kozub, Kryštof Hádek a Anna Kameníková. "Scénář pojednává o dvou bratrancích ze severočeského pohraničního maloměsta. Jeden z nich vede umolousaný autobazar na okraji města, ten druhý je lehce autistickým milovníkem pořádku ve své autodílně na náměstí. V boudě za domem má maketu formule 1, na které už roky fanaticky cvičí výměnu pneumatik. Když se díky výhře dvou vstupenek na Velkou cenu Španělska objeví možnost zmizet na pár dní z města, není co řešit. To oba ovšem ještě netuší, že se k nim nečekaně přidá i místní šílenec a zloděj aut Štětka, který přitahuje jednu katastrofu za druhou," přiblížil děj Prušinovský.

Crowdfundingová kampaň odstartovala 1. dubna. Podporovatelé Grand Prix mohou jejím prostřednictvím získat například osobní videopozdrav z cesty od herců Hádka, Kozuba nebo Ferra, zúčastnit se jako komparz autocrossových závodů v Nové pace nebo si vyzkoušet kurz bezpečné či sportovní jízdy na autodromu Sosnová.