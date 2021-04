Jan Kovář ovládl produktivitu švýcarské hokejové ligy

Bern - Český hokejový útočník Jan Kovář z Zugu sice v závěrečném utkání v základní části při výhře nad Bielem 3:1 nebodoval, přesto uhájil vítězství v produktivitě NLA. V 52 zápasech nasbíral 63 bodů za 16 branek a 47 asistencí a napodobil Dominika Kubalíka. Tomu se to podařilo jako prvnímu českému hokejistovi v sezoně 2018/19 v barvách celku Ambri-Piotta před odchodem do Chicaga do NHL.

Za Kovářem skončil druhý o dva body Švéd Linus Omark ze Ženevy, který si díky dvěma gólům a asistenci při domácím vítězství nad Luganem 5:2 polepšil na 61 bodů (22+39) ze 49 duelů.

Jednatřicetiletý Kovář vyhrál kanadské bodování v dlouhodobé části poprvé v kariéře. V roce 2013 byl při zisku titulu Plzně s 26 body z 20 utkání nejproduktivnějším hráčem play off extraligy.

Kubalík v předminulé sezoně kraloval NLA s 57 body za 25 branek a 32 asistencí z 50 utkání.

Švýcarská hokejová liga - 6. kolo: Ambri-Piotta - Fribourg-Gottéron 2:3, Langnau - Curych 2:5, Rapperswil - Lausanne 7:5 (za domácí Červenka 1+2), Zug - Biel 3:1, Ženeva - Lugano 5:2. Konečná tabulka: 1. Zug 52 33 7 6 6 197:128 119 2. Lugano 52 24 9 2 17 160:137 92 3. Fribourg-Gottéron 51 26 4 4 17 159:151 90 4. Lausanne 51 23 7 6 15 159:125 89 5. Curych 52 24 6 6 16 170:143 90 6. Ženeva 50 22 7 4 17 167:129 84 7. Biel 48 20 6 6 16 149:137 78 8. Davos 51 20 5 4 22 174:177 74 9. Bern 48 15 3 5 25 129:156 56 10. Rapperswil 50 15 3 5 27 141:180 56 11. Ambri-Piotta 51 12 3 8 28 107:158 50 12. Langnau 52 8 2 6 36 107:198 34 Pozn.: O pořadí rozhodl při nestejném počtu zápasů jednotlivých celků bodový průměr na zápas. Dvojice pro předkolo play off (začíná 7. dubna): Biel - Rapperswil, Davos - Bern.