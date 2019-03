Ochoz u Brna - Režisér Jan Hřebejk natáčí v Brně a okolí pro Českou televizi film Veterán. Romantické drama sleduje příběh vojáka cizinecké legie, který chce po návratu domů začít nový život, řekl ČTK při natáčení v Ochozu u Brna scenárista Marek Epstein.

Komorní drama o svědomí, starých vinách a odpuštění vypráví příběh Martina Illése, který se po 20 letech v legii vrací domů a v maloměstském prostředí se setkává s intrikami. Představitelem hlavního hrdiny je slovenský herec Milan Ondrík, jeho filmovou partnerku Sáru ztvární Marie Poulová.

"Zahrát si drsného chlapa s pohnutým osudem byl můj herecký sen. Během natáčení postavu ještě víc poznávám a zjišťuji, že existuje mnoho způsobů, jak ji ztvárnit," řekl Ondrík. Ve vedlejších rolích se diváci mohou těšit na Pavla Kříže, Jana Kolaříka nebo Alenu Antalovou. Hudbu k filmu složí Martin Kyšperský ze skupiny Květy.

Tvůrci si pro natáčení vybrali Brno, protože je středně velkým městem s rušnými ulicemi, ale zároveň není problém najít tichá zákoutí. Herci si zahráli na třídě Kapitána Jaroše nebo v klubu Metro. Natáčí se i v okolí Brna, například dnes v soukromé vile v Ochozu. V krajském městě a okolí se bude natáčet v březnu a dubnu, v plánu je 23 natáčecích dnů.

"Film by měl být zajímavý svou atmosférou, pojetím a charakterem hlavního hrdiny, který je nejednoznačnou postavou a divák na něj může pohlížet různě. Důležité jsou vztahy a setkání s jeho filmovou partnerkou, do které se zamiluje. Není to ale klasický romantický film," řekl dramaturg Ivo Cicvárek.

Námět na film měl scenárista Marek Epstein v hlavě dlouho, inspiroval ho román Martin Eden od Jacka Londona. Téma Epstein zpracoval i jako divadelní hru v pražském divadle Rokoko, premiéru měla v roce 2014.

Filmový a divadelní režisér Hřebejk má na kontě úspěšné filmy jako Pelíšky nebo Pupendo. Scenárista Epstein spolupracoval s režisérem Jiřím Strachem na pohádce Šťastný smolař a Anděl Páně 2. Napsal také scénáře k filmům Václav nebo Roming.