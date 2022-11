JamParáda v Kunraticích se dostala mezi české rekordy, marmelád bylo 686

Frýdlant (Liberecko) - Mezi české rekordy se oficiálně zapíše největší marmeládová soutěž v zemi, která se dnes podesáté konala v příhraničních Kunraticích u Frýdlantu na Liberecku. V tamním kulturním domě bylo dnes možné ochutnat 686 vzorků marmelád, které poslalo 246 soutěžících. Vzorků bylo sice původně o sedm více, ty ale do dnešní prezentace nevydržely, a tak nemohly být oficiálně uznané.

"Tady je 686 vzorků. To bude údaj, který bude zapsán do české knihy rekordů s dovětkem, že doručeno bylo 693 vzorků, ale sedm nevydrželo," řekl dnes ČTK Miroslav Marek, prezident agentury Dobrý den spravující české rekordy. JamParádu v Kunraticích považuje za unikátní, a to nejen v českém měřítku. Oceňuje, kolik lidí dokáže taková soutěž oslovit. "Hlavní je z mého pohledu, že tradice žije. My žijeme ve společnosti, kde je tendence všechno už jenom kupovat. A teď najednou, když tady člověk vidí to závratné množství vzorků a těch lidí - stovky, kteří se doma o něco pokouší, a ono je to dobré, ne-li lepší než kupované, tak to mě vede k tomu, že život je pořád ještě normální," dodal.

Podle starosty Kunratic Milana Götze byl letošní ročník rekordní ve všech ukazatelích - bylo nejvíce soutěžících, vzorků i kategorií. "Dostali jsme 693 vzorků od 246 lidí z 94 měst a obcí nejen České republiky. A ty jsme rozdělili do 37 kategorií," řekl. Radost má i z toho, že skoro 60 soutěžících poslalo příběh, proč marmelády vyrábějí. "Z 80 procent začínali slovy - když jsem byla malá, navštěvovala jsem babičku, tetičku na venkově, která zpracovávala ovoce, které jí dala zahrada, a protože jsem již nyní já babička, pokračuji v tom. Takže tam je vidět láska k rodině, tradici a k přírodě," řekl starosta.

JamParáda se v obci koná od roku 2013. S nápadem tehdy přišel Jiří Poděbradský. Podle něj se soutěž propojila s tradicí. "Kunratice byly jednou z prvních obcí v Evropě, kde se začaly marmelády vyrábět," řekl. V roce 1880 tam Carl Christian Leubner založil lisovnu ovoce a ovocných vín, později přidal i výrobu marmelád a pak také ovocných pálenek. Prosperující výrobu poznamenaly světové války, po té druhé krátce po odsunu německého obyvatelstva výroba skončila. Dnes zbyly z podniku jen trosky.

Na JamParádě se soutěží ve čtyřech základních kategoriích - bobuloviny, peckoviny, jádroviny a exotika, pokud se ale sejde aspoň šest zavařenin stejného druhu, vytvoří organizátoři samostatnou kategorii. Letos poprvé byly ananasová a směsi borůvkové, malinové a ostružinové. Kromě klasických marmelád nezřídka soutěžící zasílají nezvyklé vzorky. Letos tam byla třeba pitahayová marmeláda nebo zavařenina z mučenky, muchovníku nebo jahodová s plátky růží či ostružinová s kávou. Nechyběly ani alkoholové, třeba okurková s malibu, jablka provoněná rumem, švestka se slivovicí nebo lesní směs s chilli a whisky. "Marmeláda se dá vařit prakticky ze všeho," řekl starosta Kunratic. Za vynikající z hodnocených vzorků označil třeba cibulovou. "Není to asi marmeláda, co si dáte na linecké cukroví, ale ke grilovanému masu, sýru úplně ideál," dodal.

Všechny marmelády hodnotí pětičlenná porota, za jeden večer podle Poděbradského zvládnou porotci ochutnat asi 250 vzorků. Hodnotí se barva, konzistence, vůně a chuť. Maximální známku 200 bodů v desetileté historii soutěže zatím nezískala žádná marmeláda. "Nejvíce se ztrácí body v konzistenci a barvě. Hodně lidí dává do marmelád čokoládu, čímž úplně ztratí body za barvu, protože je to taková divná nahnědlá hmota. Takže za to ztratí body, i když to pak třeba dobře chutná," dodal.