Jamesův triple double přinesl Lakers výhru nad New Orleans

Utkání NBA New Orleans - LA Lakers. Basketbalista Los Angeles Lakers LeBron James (vlevo) střílí na koš, vpravo ho brání Jrue Holiday z New Orleans Pelicans. ČTK/AP/Rusty Costanza

New Orleans - Basketbalisté Los Angeles Lakers se oklepali z překvapivé porážky s Memphisem a porazili New Orleans na jeho hřišti 122:114. Hlavní zásluhu na tom měl LeBron James, který zaznamenal triple double za 34 bodů, 13 asistencí a 12 doskoků a zastínil tak vycházející hvězdu soupeře Ziona Williamsona. Ten si 35 body vytvořil nové osobní maximum v NBA.

Lakers se museli obejít bez druhé z hlavních hvězd Anthonyho Davise a Pelikáni cítili šanci. Většinu první půle vedli, pak šli do devítibodového náskoku Lakers, ale na začátku poslední čtvrtiny opět měli navrch domácí a to o šest bodů. Poté si vzal slovo James, nahrával, skóroval a dostal Lakers do vedení. Definitivně rozhodl dvě a půl minuty před koncem, kdy trojkou zařídil pětibodový rozdíl. Na to už domácí neměli odpověď.

"Od LeBrona to byl další spektakulární výkon. Dnes neuvěřitelně střílel ať už z otočky nebo z trojek. A když ho zdvojili, ukázal, že patří k nejlepším nahrávačům v lize. Dnes jejich obranu rozebíral na kousíčky," chválil kouč Lakers Frank Vogel. "Je to neuvěřitelný hráč. Dal velké střely a rozhodl zápas," ocenil Jamese i Williamson.

Velký výkon předvedla i další hvězda NBA Janis Adetokunbo, který dovedl lídra soutěže Milwaukee Bucks k výhře 93:85 v Charlotte. Řecký pivot zaznamenal 41 bodů, 20 doskoků a šest asistencí. Je teprve třetím hráčem v soutěži za posledních 30 let, který v jednom utkání zaznamenal 40 bodů, 20 doskoků a alespoň pět asistencí. V dresu Bucks se to naposledy povedlo v roce 1974 Kareemu Abdul-Jabbarovi.

Triple double zaznamenal také srbský pivot Nikola Jokič a 23 body, 18 doskoky a 11 asistencemi dovedl Denver k výhře 133:118 nad obhájcem titulu Torontem. Raptors utrpěli třetí porážku za sebou a na druhém místě Východní konference se na ně tlačí Boston. V dresu Denveru mělo hned osm hráčů dvouciferný počet bodů.

Dallas i bez lehce zraněného Luky Dončiče porazil Minnesotu 111:91, Kristaps Porzingis nastřílel 38 bodů a vylepšil si sezonní maximum.

Výsledky NBA:

Charlotte - Milwaukee 85:93, Denver - Toronto 133:118, Golden State - Washington 110:124, LA Clippers - Philadelphia 136:130, Minnesota - Dallas 91:111, New Orleans - LA Lakers 114:122, Sacramento - Detroit 106:100.

Tabulky NBA:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Toronto 60 42 18 70,0 2. Boston 59 41 18 69,5 3. Philadelphia 61 37 24 60,7 4. Brooklyn 59 26 33 44,1 5. New York 60 18 42 30,0

Centrální divize:

1. x-Milwaukee 60 52 8 86,7 2. Indiana 60 36 24 60,0 3. Chicago 60 20 40 33,3 4. Detroit 62 20 42 32,3 5. Cleveland 60 17 43 28,3

Jihovýchodní divize:

1. Miami 60 38 22 63,3 2. Orlando 60 27 33 45,0 3. Washington 59 22 37 37,3 4. Charlotte 60 21 39 35,0 5. Atlanta 62 19 43 30,6

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. Houston 59 39 20 66,1 2. Dallas 61 37 24 60,7 3. Memphis 60 29 31 48,3 4. New Orleans 60 26 34 43,3 5. San Antonio 58 25 33 43,1

Severozápadní divize:

1. Denver 60 41 19 68,3 2. Utah 59 37 22 62,7 3. Oklahoma City 60 37 23 61,7 4. Portland 61 26 35 42,6 5. Minnesota 59 17 42 28,8

Pacificiká divize:

1. LA Lakers 59 46 13 78,0 2. LA Clippers 60 41 19 68,3 3. Sacramento 60 26 34 43,3 4. Phoenix 61 24 37 39,3 5. Golden State 61 13 48 21,3

Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off.