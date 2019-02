New York - Basketbalista LeBron James se po sedmnáctizápasové absenci vrátil v NBA do sestavy Los Angeles Lakers a v městském derby s Clippers pomohl k vítězství 123:120 v prodloužení. Po nejdelší pauze v kariéře způsobené zraněním odehrál James skoro 41 minut, zaznamenal 24 bodů, 14 doskoků a jediná asistence mu chyběla k tomu, aby zkompletoval triple double.

"Momentálně jsem tak na osmdesáti procentech, ale stačilo to a cítil jsem se dostatečně jistý na to, abych zvládl celý zápas," řekl James. Ze hry byl od Vánoc kvůli zranění třísla a při návratu se rozehrával pomaleji; po prvním poločase měl na kontě za 16 minut hry pět bodů, pět doskoků a čtyři asistence. "Vždyť jsem nehrál od 25. prosince. Ve druhé čtvrtině jsem se do toho trochu dostal a pak i ve zbytku utkání. Ještě to chvíli potrvá, než se dostanu zpátky do rytmu," dodal.

Lakers v hale Staples Center měli po třetí čtvrtině čtrnáctibodový náskok, jenže v posledním dějství se domácí dostali na dostřel a 35 sekund před koncem vyrovnal trojkou Tobias Harris. V prodloužení zbylo více sil Lakers a v přímém souboji o osmé, poslední postupové místo do play off v Západní konferenci snížili náskok Clippers na jedinou výhru. Jamesovi sekundoval s 19 body Brandon Ingram, Rajon Rondo zaznamenal 14 bodů, 13 doskoků a 7 asistencí. Clippers se mohli spolehnout zejména na náhradníka Lou Williamse, autora 24 bodů.

Šampioni z Golden State doma podlehli Philadelphii 104:113 a po jedenácti zápasech našli přemožitele. Mistrovskému týmu nebylo nic platných 41 bodů Stephena Curryho, který trefil deset tříbodových střel. Sixers dovedl k výhře kamerunský pivot Joel Embiid, autor 26 bodů a 20 doskoků, na 26 bodů se dostal i Ben Simmons.

Milwaukee v souboji dvou nejlepších celků Východní konference zvítězilo v hale Toronta 105:92 a potvrdilo pozici lídra soutěže. Všichni členové základní sestavy Bucks a ještě dva náhradníci nastříleli dvouciferný počet bodů, lídrem byl řecký křídelní hráč Janis Adetokunbo s 19 body a 9 doskoky. První domácí porážku kanadského celku po deseti výhrách neodvrátil 28 body Pascal Siakam.

"Pro nás je to velká věc, ale musíme zůstat pokorní, dál tvrdě pracovat a naši hru posouvat dopředu. Víme, že nás tady letos dost možná ještě několik zápasů čeká," řekl Adetokunbo s myšlenkami na souboje v play off. "Byla tady opravdu skvělá atmosféra, takže to byl pro nás dobrý test," dodal pivot Brook Lopez.

Výsledky čtvrtečních zápasů NBA:

Detroit - Dallas 93:89, Golden State - Philadelphia 104:113, LA Clippers - LA Lakers 120:123 po prodl., Orlando - Indiana 107:100, San Antonio - Brooklyn 117:114, Toronto - Milwaukee 92:105.

Tabulka NBA:

--------

Východní konference,

Atlantická divize:

1. Toronto 53 37 16 69,8 2. Philadelphia 52 34 18 65,4 3. Boston 51 32 19 62,7 4. Brooklyn 53 28 25 52,8 5. New York 50 10 40 20,0

Centrální divize:

1. Milwaukee 50 37 13 74,0 2. Indiana 51 32 19 62,7 3. Detroit 50 22 28 44,0 4. Chicago 52 12 40 23,1 5. Cleveland 52 11 41 21,2

Jihovýchodní divize:

1. Miami 49 24 25 49,0 2. Charlotte 50 24 26 48,0 3. Washington 51 22 29 43,1 4. Orlando 52 21 31 40,4 5. Atlanta 50 16 34 32,0

Západní konference,

Jihozápadní divize:

1. San Antonio 53 31 22 58,5 2. Houston 50 29 21 58,0 3. Dallas 51 23 28 45,1 4. New Orleans 52 23 29 44,2 5. Memphis 52 20 32 38,5

Severozápadní divize:

1. Denver 50 35 15 70,0 2. Oklahoma City 50 32 18 64,0 3. Portland 52 32 20 61,5 4. Utah 52 29 23 55,8 5. Minnesota 51 25 26 49,0

Pacifická divize:

1. Golden State 51 36 15 70,6 2. LA Clippers 52 28 24 53,8 3. LA Lakers 52 27 25 51,9 4. Sacramento 51 26 25 51,0 5. Phoenix 53 11 42 20,8