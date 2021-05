Jamesova trojka rozhodla o postupu Lakers přes Golden State do play off

New York - Basketbalisté Los Angeles Lakers vyhráli dramatický duel předkola play off NBA s Golden State 103:100 a postoupili do hlavní fáze vyřazovací části zámořské ligy. Tam čeká obhájce titulu druhý tým Západní konference Phoenix. Warriors budou mít druhou šanci v sobotu proti Memphisu, který v duelu devátého týmu s desátým porazil po dalším velkém boji San Antonio 100:96.

Klání v kalifornské Staples Center rozhodl těžkou trojkou 58,2 sekundy před koncem LeBron James. Hvězdný hráč v zápase zkompletoval triple double za 22 bodů, 11 doskoků a 10 asistencí. Sekundoval mu Anthony Davis, který si připsal 25 bodů a 12 doskoků. Lakers v duelu prohrávali až o 13 bodů, ale nakonec jim nevadil ani další heroický výkon Stephena Curryho, jenž zaznamenal 37 bodů včetně šesti trojek. V koncovce ale několik důležitých střel neproměnil.

James měl poslední slovo, ačkoli se dvě minuty před koncem po tvrdém faulu Draymonda Greena těžce zvedal z palubovky. "Poté, co mě (Green) trefil prstem do oka, jsem byl otřesený a viděl místo jednoho koše tři. Při vítězné střele jsem se rozhodl trefit ten prostřední," popsal James.

Jordan Poole měl na druhé straně možnost půl minuty před koncem vyrovnat, ale netrefil a k dalšímu pokusu už se hosté nedostali. Po oddychovém čase 2,1 sekundy před koncem, kdy Lakers "odřízli" Curryho, totiž proti výborné obraně ztratili míč.

Memphis se postaral o to, že San Antonio poprvé za 54 let klubové historie bude chybět v play off podruhé za sebou. Grizzlies ovládli první část 38:19 a ve druhé vedli až o 21 bodů. Zazářil Litevec Jonas Valančiunas, který pomohl k výhře 23 body a 23 doskoky. Devětadvacetiletý pivot dosáhl na bilanci "20+20" počtvrté v ročníku. S 24 body Grizzlies střelecky táhl Dillon Brooks.

"Je to dobrý pocit, ale dobře víme, že v play off stále nejsme. Proto je třeba obrátit list a soustředit se na další zápas,“ řekl autor 20 bodů a šesti doskoků i asistencí Ja Morant. Lídry Spurs byli zkušení křídelní hráči DeMar DeRozan a Rudy Gay, oba dali po dvaceti bodech. Dejounte Murray zaznamenal triple double za 10 bodů, 13 doskoků a 11 asistencí.

