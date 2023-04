James zajistil Lakers výhru, Embiid se přiblížil titulu krále střelců

New York - Basketbalisté Los Angeles Lakers zvítězili v NBA na hřišti Utahu 135:133 po prodloužení a díky čtvrté výhře za sebou se drží v boji o přímý postup do play off. Zasloužil se o to zejména nejlepší střelec historie LeBron James, který zaznamenal 37 bodů včetně vítězné střely v prodloužení. Nejlepším střelcem úterního večera byl Joel Embiid, který 52 body řídil výhru Philadelphie 103:101 nad Bostonem. Upevnil si tak vedení v tabulce střelců a je pravděpodobné, že se podruhé za sebou stane nejlepším střelcem sezony.

Lakers měli blízko k výhře už v základní hrací době, ale v posledních 100 vteřinách přišli o desetibodové vedení. V prodloužení se vzchopili a 27 sekund před koncem trefil James střelu, která nakonec byla vítězná, jelikož Utah svůj pokus na vyrovnání nevyužil.

Lakers se díky výhře dotáhli v tabulce Západní konference na městské rivaly Clippers. O výhru, ale i odehraný zápas více mají obhájci titulu z Golden State, kteří porazili Oklahomu City 136:125. Právě mezi Lakers, Clippers a Warriors se rozhodne o dvou přímých postupech do play off, na třetího zůstane předkolo. Promluvit do tohoto zápolení by ale ještě mohly i Minnesota nebo New Orleans.

Hráči Golden State sice proti Oklahoma City postrádali Klaye Thompsona, ale i tak si výhru vystříleli 20 trojkami. Stephen Curry jich dal šest a celkem zaznamenal 34 bodů. Jordan Poole přidal 30 bodů.

Boston nastoupil do souboje druhého se třetím týmem Východní konference oslabený o Jaylena Browna, ale týmovým výkonem držel se Sixers krok. Philadelphia ale sázela na Embiida, který byl téměř neomylný, za celý zápas minul jen pět střel. A když ho v posledních třech minutách soupeř zdvojoval, našel Embiid volného P.J. Tuckera, který třemi trojkami zápas rozhodl.

"Souboj o nejužitečnějšího hráče sezony dnes skončil. Joel ukázal, proč si tu cenu zaslouží,“ prohlásil kouč Philadelphie Doc Rivers. "Asi to tak bude, ale my se soustředíme na větší cíle, než jsou individuální trofeje,“ reagoval Embiid, který se stal po Kareemovi Abdul-Jabbarovi a Wiltu Chamberlainovi teprve třetím pivotem v historii, který měl v jedné sezoně alespoň tři zápasy s více než 50 body.

Na cenu pro nejužitečnějšího hráče ale aspirují i Nikola Jokič z Denveru a Janis Adetokunbo, který v úterý pomohl lídrovi soutěže Milwaukee k výhře 140:128 nad Washingtonem triple doublem za 28 bodů, 11 doskoků a 10 asistencí. Jokičovi se příliš nevedlo a při prohře Denveru s Houstonem 103:124 zaznamenal 14 bodů a 10 doskoků.

Atlanta zvítězila 123:105 nad Chicagem, které si i přes porážku zajistilo pozici v předkole play off. Prohrálo totiž i Orlando 113:117 s Clevelandem, za který dal 43 bodů Donovan Mitchell. K výhře Atlanty přispěl i Vít Krejčí, který odehrál poslední dvě minuty a po útočném doskoku jednou skóroval. Nejlepším střelcem týmu byl s 26 body Bogdan Bogdanovič.

Účast v play off si zajistil Phoenix, který doma zvítězil 115:94 nad San Antoniem. Devin Booker k tomu přispěl 27 body.

NBA:

Brooklyn - Minnesota 102:107, Charlotte - Toronto 100:120, Chicago - Atlanta 105:123 (za hosty Krejčí 2 body, 1 doskok), Detroit - Miami 105:118, Golden State - Oklahoma City 136:125, Houston - Denver 124:103, Memphis - Portland 119:109, New Orleans - Sacramento 103:121, Orlando - Cleveland 113:117, Philadelphia - Boston 103:101, Phoenix - San Antonio 115:94, Utah - LA Lakers 133:135, Washington - Milwaukee 128:140.