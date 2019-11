James předvedl další triple double a Lakers porazili Chicago

Chicago - Basketbalisté Chicaga s českým reprezentantem Tomášem Satoranským se museli v NBA sklonit před lídry soutěže Los Angeles Lakers. Hosté dokázali smazat ztrátu až 19 bodů a po skvělé poslední čtvrtině vyhráli 118:112. Hvězdný LeBron James k tomu přispěl 30 body, 11 asistencemi a 10 doskoky a potřetí za sebou zaznamenal triple double. Satoranský nasbíral sedm bodů, čtyři doskoky a šest asistencí.

Lakers prožívají vydařený začátek sezony, zatím prohráli jen úvodní duel s městským rivalem Clippers. Od té doby vítězí a jako první mají na kontě šest výher. V Chicagu ale měli namále, jelikož domácí většinu zápasu vedli. Před poločasem a po něm manko narostlo až na 19 bodů.

Přispěl k tomu i Satoranský, který přihrál na první tři koše Bulls a následně sám skóroval. James postupně ale spoluhráče nastartoval a pak mohl z lavičky sledovat, jak náhradníci táhnou šňůru 16:0 znamenající obrat v zápase. Hrdiny byli Kyle Kuzma, který dal 11 z 15 bodů v poslední čtvrtině, a Quinn Cook (17). Zastoupili druhou hvězdu týmu Anthonyho Davise, jemuž se v úterý tolik nedařilo a dal 15 bodů.

"Davis měl potíže s fauly a LeBron byl vyčerpaný. Proto bylo třeba, aby zabrali ostatní hráči. A oni to udělali," řekl trenér Lakers Frank Vogel. "Je to velká škoda. Ukázali jsme, že jsme schopní měřit se s tak silnými týmy, ale pak stejně prohrajeme. Je to frustrující," konstatoval Zach LaVine, nejlepší hráč Chicaga s 26 body, sedmi doskoky a sedmi asistencemi.

V dobrém startu do sezony pokračuje i Boston, který má po triumfu 119:113 v Clevelandu na kontě už pět výher a jedinou porážku, což ho řadí spolu s Philadelphií do čela Východní konference. Proti Cavaliers se Gordon Hayward blýskl 39 body, sedmi doskoky a osmi asistencemi. Byl to jeho nejlepší výkon v dresu Bostonu a od dubna 2017, kdy ještě v barvách Utahu dal 40 bodů.

Drama se odehrálo v Charlotte, kde domácí vydřeli vítězství nad Indianou 122:120 po prodloužení. Duel rozhodl vteřinu před koncem nastavené pětiminutovky Devonte Graham dvěma proměněnými trestnými hody, které sudí nařídili po prozkoumání faulu na videu. Graham zakončil svůj zatím nejlepší zápas kariéry, dal coby náhradník 35 bodů.

Výsledky úterních zápasů NBA:

Atlanta - San Antonio 108:100, Charlotte - Indiana 122:120 po prodl., Chicago - LA Lakers 112:118 (za domácí Satoranský 7 bodů, 6 asistencí, 4 doskoky), Cleveland - Boston 113:119, Denver - Miami 109:89, Oklahoma City - Orlando 102:94.

Tabulka NBA:

--------

Východní konference,

Atlantická divize:

1. Boston 6 5 1 83,3 Philadelphia 6 5 1 83,3 3. Toronto 6 4 2 66,7 4. Brooklyn 7 3 4 42,9 5. New York 7 1 6 14,3

Centrální divize:

1. Milwaukee 7 5 2 71,4 2. Indiana 7 3 4 42,9 3. Detroit 8 3 5 37,5 4. Cleveland 7 2 5 28,6 5. Chicago 8 2 6 25,0

Jihovýchodní divize:

1. Miami 7 5 2 71,4 2. Charlotte 7 4 3 57,1 3. Atlanta 6 3 3 50,0 4. Washington 6 2 4 33,3 5. Orlando 7 2 5 28,6

Západní konference,

Jihozápadní divize:

1. Dallas 6 4 2 66,7 2. Houston 7 4 3 57,1 San Antonio 7 4 3 57,1 4. Memphis 6 1 5 16,7 5. New Orleans 7 1 6 14,3

Severozápadní divize:

1. Denver 7 5 2 71,4 2. Minnesota 6 4 2 66,7 3. Utah 7 4 3 57,1 4. Oklahoma City 7 3 4 42,9 Portland 7 3 4 42,9

Pacificiká divize:

1. LA Lakers 7 6 1 85,7 2. LA Clippers 7 5 2 71,4 Phoenix 7 5 2 71,4 4. Golden State 7 2 5 28,6 Sacramento 7 2 5 28,6