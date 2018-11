New York - LeBron James se v NBA blýskl v neděli 51 body a dovedl Los Angeles Lakers k vítězství 113:97 nad svým bývalým týmem Miami. Jediný český basketbalista v soutěži Tomáš Satoranský zažil nejpovedenější večer v sezoně, ale jeho 10 bodů, dva doskoky a sedm asistencí nepomohlo Washingtonu k výhře proti Portlandu. Wizards doma Trail Blazers podlehli 109:119.

Třiatřicetiletý James nastřílel 19 bodů už v první čtvrtině a překonal padesátibodovou hranici podvanácté v kariéře. Slavil díky tomu první výhru nad Miami od roku 2014, kdy Heat opustil. James hrál na Floridě čtyři sezony, během nichž získal dva mistrovské tituly.

Satoranského Wizards utrpěli druhou porážku za sebou a s bilancí pěti výher a 11 proher zůstávají ve spodní polovině tabulky Východní konference. O více než polovinu bodů Portlandu se postarali Damian Lilard (40) a CJ McCollum (25).

Sedmadvacetiletý Satoranský odehrál v utkání 18 minut, od závěru třetí čtvrtiny už z palubovky neslezl. Nejprve zapisoval asistence, pak i body, než se ve čtvrté části dostal do problémů s fauly a poprvé v sezoně minul trestný hod. Washington ztrátu na Portland mazal, 51 sekund před koncem stáhl na 107:115, jenže pak úspěšnými šestkami definitivně zlomil odpor domácích Lilard.

Satoranský proměnil čtyři z pěti střeleckých pokusů z pole, za tři body byl při jednom pokusu stoprocentní. Zatímco celá základní sestava Wizards měla ve statistice +/- účasti na palubovce minus 15 a nižší čísla, pražský rodák vůbec nejvyšší z týmu (22).

"Musíme hrát daleko lépe. Hlavně s větším nadšením a musíme ze sebe vydat ještě víc energie. Je to trapné," zlobil se šéf washingtonské lavičky Scott Brooks, jenž naopak chválil náhradníky. "Viděli jste, co se stalo? Střídající hráči hráli s chutí, zápalem. Takhle to má vypadat. Zaslouží si hrát víc a taky budou," dodal.

Kapitán a hlavní hvězda Washingtonu John Wall se dostal na 24 bodů, 13 jich měl Otto Porter a 12 Bradley Beal. V dresu vítězů sekundoval hráčům z perimetru bosenský pivot Jusuf Nurkič, autor 13 bodů, 14 doskoků a osmi asistencí, což je jeho nový osobní rekord.

Marc Gasol řídil triumf Memphisu nad Minnesotou 100:87, když se postaral o 26 bodů a 13 doskoků. Vítězové posledních dvou ročníku Golden State Warriors prohráli potřetí za sebou a popáté ze sedmi utkání. Tentokrát podlehli 92:104 na palubovce San Antonia.

Výsledky NBA:

Miami - LA Lakers 97:113, Minnesota - Memphis 87:100, Orlando - New York 131:117, San Antonio - Golden State 104:92, Washington - Portland 109:119 (za domácí Satoranský 10 bodů, 2 doskoky a 7 asistencí).

Tabulky NBA:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Toronto 17 13 4 76,5 2. Philadelphia 18 11 7 61,1 3. Boston 16 9 7 56,3 4. Brooklyn 17 7 10 41,2 5. New York 17 4 13 23,5

Centrální divize:

1. Milwaukee 15 11 4 73,3 2. Indiana 16 10 6 62,5 3. Detroit 13 7 6 53,8 4. Chicago 17 4 13 23,5 5. Cleveland 14 2 12 14,3

Jihovýchodní divize:

1. Orlando 17 9 8 52,9 2. Charlotte 15 7 8 46,7 3. Miami 16 6 10 37,5 4. Washington 16 5 11 31,3 5. Atlanta 16 3 13 18,8

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. Memphis 15 10 5 66,7 2. New Orleans 16 9 7 56,3 3. San Antonio 15 8 7 53,3 4. Houston 15 8 7 53,3 5. Dallas 15 7 8 46,7

Severozápadní divize:

1. Portland 16 11 5 68,8 2. Oklahoma City 15 10 5 66,7 3. Denver 16 10 6 62,5 4. Utah 16 8 8 50,0 5. Minnesota 17 7 10 41,2

Pacifická divize:

1. LA Clippers 15 10 5 66,7 2. Golden State 18 12 6 66,7 3. LA Lakers 16 9 7 56,3 4. Sacramento 16 8 8 50,0 5. Phoenix 15 3 12 20,0