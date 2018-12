Charlotte (USA) - Basketbalisté LeBron James a Lonzo Ball dovedli v NBA Los Angeles Lakers k vítězství 128:100 na palubovce Charlotte Hornets. Oba zaznamenali triple double a stali se teprve osmou dvojicí v historii zámořské soutěže a druhou v klubové historii, která v jednom utkání dosáhla na dvouciferná čísla ve třech základních statistikách.

James ve žluto-fialovém dresu nasbíral v hale Hornets 24 bodů, 12 doskoků, 11 asistencí a to za tři čtvrtiny, protože v té poslední už nehrál a odpočíval. Lakers totiž ve třetí části zápasu dominovali 40:17 a vedli až o 30 bodů. Pro Jamese to byl druhý triple double v sezoně, před níž do Los Angeles přišel z Clevelandu, v kariéře jich dohromady dosáhl na 75.

Ball se na vylepšení bilance Lakers s Charlotte na 27 výher a jedinou porážku podílel 16 body, 10 doskoky a 10 asistencemi. Jedenadvacetiletý rozehrávač, dvojka loňského draftu, dosáhl na třetí triple double při druhé sezoně v NBA. V historii Lakers se podobný počin povedl v jednom utkání spoluhráčům ze sezony 1981/82 Magicu Johnsonovi a Kareemu Abdul-Jabbarovi.

"Je to bláznivé. Dost jsem sledoval LeBronovu kariéru a teď máme triple double každý ze stejného duelu v jednom klubu. Vůbec netuším, jestli jsem o něčem takovém kdy snil," řekl Ball.

"Pokaždé, když je vaše jméno spojováno s čímkoliv v historii Lakers, je to mimořádné. Vezměte si, co výjimečných hráčů tady hrálo přede mnou," přidal James. "Oba vždycky raději hledáme volné spoluhráče. Je největší satisfakcí, když vidíte, jak po vaší přihrávce spoluhráčova střela propadne obroučkou," dodal.

Na ceněný triple double dosáhl v sobotním programu i James Harden a povedlo se mu to podruhé v řadě. Tentokrát 32 body, 12 doskoky a 10 asistencemi přispěl k triumfu Houstonu v hale Memphisu 105:97. Za poražené nasbíral Mike Conley 22 bodů a Marc Gasol 17.

O aktuálně nejdelší vítěznou sérii přišel Boston. Po osmi výhrách Celtics nestačili v Detroitu na Pistons (104:113). Blake Griffin dal 27 bodů, Andre Drummond 19 a přidal 20 doskoků. Triple double těsně unikl Russellu Westbrookovi při vítězství Oklahomy nad LA Clippers 110:104, bilanci zastavil na 13 bodech, devíti doskocích a 12 asistencích.

Výsledky NBA:

Charlotte - LA Lakers 100:128, Detroit - Boston 113:104, Memphis - Houston 97:105, Oklahoma City - LA Clippers 110:104, Orlando - Utah 96:89, Phoenix - Minnesota 107:99, San Antonio - Chicago 93:98.

Tabulky NBA:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Toronto 31 23 8 74,2 2. Philadelphia 30 19 11 63,3 3. Boston 29 18 11 62,1 4. Brooklyn 30 12 18 40,0 5. New York 30 9 21 30,0

Centrální divize:

1. Milwaukee 28 19 9 67,9 2. Indiana 29 19 10 65,5 3. Detroit 27 14 13 51,9 4. Cleveland 29 7 22 24,1 5. Chicago 30 7 23 23,3

Jihovýchodní divize:

1. Charlotte 29 14 15 48,3 Orlando 29 14 15 48,3 3. Miami 28 12 16 42,9 4. Washington 29 11 18 37,9 5. Atlanta 28 6 22 21,4

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. Dallas 27 15 12 55,6 2. Memphis 29 16 13 55,2 3. Houston 28 14 14 50,0 4. New Orleans 30 15 15 50,0 San Antonio 30 15 15 50,0

Severozápadní divize:

1. Denver 28 19 9 67,9 2. Oklahoma City 28 18 10 64,3 3. Portland 29 16 13 55,2 4. Utah 30 14 16 46,7 5. Minnesota 29 13 16 44,8

Pacifická divize:

1. Golden State 30 20 10 66,7 2. LA Lakers 29 18 11 62,1 3. LA Clippers 29 17 12 58,6 4. Sacramento 28 15 13 53,6 5. Phoenix 30 6 24 20,0