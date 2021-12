Praha - Britský muzikant James Harries kvůli filmu Přání Ježíškovi psal vánoční písně v létě. Poté, co nahrál mimo jiné písně k filmům Snowboarďáci, Bobule, Rafťáci a Lidice, byl muzikant žijící dvě desítky let v České republice vděčný za nabídku od střihače a producenta Adama Dvořáka, aby svou hudbou doprovodil vánoční příběh režisérky Marty Ferencové. "Po roce s lockdowny, jaký jsme všichni prožili, to byla docela úleva," řekl Harries v rozhovoru s ČTK.

Romantické komedie Přání Ježíškovi patří v současnosti k nejnavštěvovanějším tuzemským filmům. Za šest týdnů od premiéry zaznamenala přes 158.000 diváků a vydělala více než 24 milionů korun.

"Určitě to byla jiná práce než v případě předcházejících filmů. Vánoční téma vyžaduje lehkou hudbu, filmaři potřebovali hodně orchestrálních věcí, které evokují sváteční atmosféru," uvedl Harries. "Dost lidí už se mě ptalo na soundtrack, tak jsme se rozhodli hudbu z filmu vydat a doufám, že některé z písní budou mít svůj vlastní život," dodal.

Soundtrack obsahuje nejen Harriesovy skladby, ale i tematicky vánoční písně. Zazní česko-britská koleda, vánoční rokenrol, swingová skladba i dětský sbor. Společně se soundtrackem vznikl videoklip k singlu Something Like This, který vyšel na jeho posledním albu Superstition, ale zároveň se stal ústřední písní Přání Ježíškovi.

Ve filmu hraje jednu z hlavních rolí Richard Krajčo, frontman hudební skupiny Kryštof. "Potkal jsem je v životě dvakrát na festivalu, není to muzika, kterou bych aktivně vyhledával. České rádia neposlouchám, ani jsme s Richardem pořádně nemluvili, ale nic ve zlém," podotkl Harries.

Zpěvák a skladatel Harries se narodil v roce 1974 v Manchesteru a od roku 2000 žije v Praze, odkud vyjíždí na koncertní turné po celé Evropě. Účastní se i tuzemského společenského dění. Například letos 17. listopadu vystoupil se skladbou Slow Mover na Václavském náměstí na akci Koncert pro budoucnost. "Kdyby nebylo událostí v roce 1989, nepřijel bych o dva roky později do tehdejšího Československa na výlet, nezamiloval bych se a v mém životě by bylo všechno jinak. Takže je to pro mě zásadní datum a byla to pro mě čest být tam pozvaný," řekl.

Harriesovy singly z posledních let Superstition, Salvation nebo Lights uspěly v hitparádách. Jeho plánované prosincové turné však bylo kvůli pandemické situaci odloženo.

Hudební magazín Rolling Stone Harriese zařadil stylem po bok Jeffa Buckleyho a Damiena Rice. Od roku 2002 natočil Harries osm řadových alb, nové zatím nechystá. "Loňské Superstition je podle mě pořád aktuální, ale kdyby někdo chtěl, že musím vydat desku, nebyl by to problém," podotkl.