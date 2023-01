James dovedl basketbalisty Lakers k těsné výhře nad Sacramentem

New York - Basketbalisté Los Angeles Lakers zvítězili v sobotním utkání NBA v hale Sacramenta 136:134 a zasloužil se o to zejména LeBron James, který dal 37 bodů. Kalifornský tým vyhrál popáté za sebou a už je těsně za pozicemi pro předkolo play off. Dallas zvítězil 127:117 nad New Orleans i díky triple doublu Luky Dončiče a v Západní konferenci dotírá na třetí místo, které patří právě Pelicans. Celé soutěži nadále vládne Boston, který zdolal San Antonio 121:116.

Zápas v Sacramentu byl velmi vyrovnaný od začátku a ani jeden tým neměl dvouciferný náskok. Dvacetkrát se soupeři vystřídali ve vedení a dvacetkrát bylo skóre vyrovnané. James dal 48 sekund před koncem důležitý koš s faulem a poslal Lakers do vedení. De'Aaron Fox sice ještě srovnal, ale čtyři sekundy před koncem fauloval Dennise Schrödera a ten trestnými hody zápas rozhodl.

Schröder nastřílel celkem 27 bodů. Skvěle zahrál také Thomas Bryant, autor 29 bodů a 14 doskoků. Russell Westbrook přidal 23 bodů a 15 asistencí. Domácí Fox dal 34 bodů.

"Dnešek byl pro nás velmi poučný. Ukazuje se, že jsme se dokázali poučit z chyb a že jsme momentálně na správné cestě," řekl trenér Lakers Darvin Ham.

Dončič zaznamenal devátý triple double v sezoně a 34 body, 10 doskoky a 10 asistencemi byl strůjcem výhry společně s Christianem Woodem, který přispěl 28 body. Pelicans v zápase postrádali své hvězdy Ziona Williamsona, CJ McColluma a Brandona Ingrama.

Boston se v souboji nejlepšího týmu soutěže se čtvrtým nejhorším pořádně zapotil a výhru nad San Antoniem zařídil až 33 sekund před koncem Jayson Tatum, který nastřílel celkem 34 bodů včetně koše za vyrovnaného stavu 116:116. Celtics pak už výhru uhájili trestnými hody.

"Jsem rád, že se ten zápas vyvíjel takto. Potřebovali jsme nějaký zápas, ve kterém se nám soupeř vrátí do hry a hráči budou nuceni zvládnout koncovku. A to se povedlo. Je to dobrá zkušenost do dalších bojů," řekl trenér Bostonu Joe Mazzulla. "I když jsme prohráli, tak já na své hráče nemohu být více pyšný. Byl to od nás skvělý zápas," konstatoval kouč San Antonia Gregg Popovich, v jehož týmu bylo osm hráčů s dvouciferným bodovým příspěvkem.

Orlando zvítězilo 115:101 nad Golden State a na hřišti úřadujících mistrů se dočkalo úspěchu po dlouhých deseti letech. Warriors postrádali vedle Stephena Curryho i druhou hlavní hvězdu Klaye Thompsona.

Výsledky NBA

Chicago - Utah 126:118, Dallas - New Orleans 127:117, Golden State - Orlando 101:115, Sacramento - LA Lakers 134:136, San Antonio - Boston 116:121.

Tabulka:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Boston 40 28 12 70,0 2. Brooklyn 39 26 13 66,7 3. Philadelphia 38 23 15 60,5 4. New York 40 22 18 55,0 5. Toronto 39 16 23 41,0

Centrální divize:

1. Milwaukee 39 25 14 64,1 2. Cleveland 40 25 15 62,5 3. Indiana 40 22 18 55,0 4. Chicago 40 19 21 47,5 5. Detroit 42 11 31 26,2

Jihovýchodní divize:

1. Miami 40 21 19 52,5 2. Atlanta 39 18 21 46,2 3. Washington 40 17 23 42,5 4. Orlando 40 15 25 37,5 5. Charlotte 40 11 29 27,5

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. Memphis 38 25 13 65,8 2. New Orleans 40 24 16 60,0 3. Dallas 40 23 17 57,5 4. San Antonio 40 13 27 32,5 5. Houston 39 10 29 25,6

Severozápadní divize:

1. Denver 39 26 13 66,7 2. Portland 38 19 19 50,0 3. Utah 42 20 22 47,6 4. Minnesota 40 19 21 47,5 5. Oklahoma City 39 17 22 43,6

Pacifická divize:

1. Sacramento 38 20 18 52,6 2. LA Clippers 41 21 20 51,2 3. Phoenix 40 20 20 50,0 4. Golden State 40 20 20 50,0 5. LA Lakers 40 19 21 47,5