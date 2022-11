James dal 39 bodů a Lakers v NBA porazili domácí San Antonio

New York - LeBron James si vylepšil sezonní maximum v NBA na 39 bodů a byl strůjcem vítězství Los Angeles Lakers nad domácím San Antoniem 143:138. K tomu přidal i 11 doskoků a sedmi trojkami si vyrovnal osobní rekord. Phoenix vybojoval těsnou výhru 113:112 nad Utahem a nadále vládne tabulce Západní konference s náskokem jedné výhry na druhý Denver.

James vynechal kvůli zranění pět utkání a s týmem vyrazil až na dvojutkání se San Antoniem. V tom prvním v pátek dal 21 bodů, v sobotu byl při další výhře jeho návrat ještě důležitější, jelikož chyběla druhá hlavní hvězda týmu Anthony Davis.

James dotáhl tým k sedmé výhře v sezoně a páté z posledních šesti zápasů, nechyběla mu ale podpora spoluhráčů. Dennis Schröder dal 21 bodů a Lonnie Walker 19. San Antoniu k odvrácení osmé porážky za sebou nepomohlo ani 26 bodů Keldona Johnsona či 23 bodů a 13 asistencí Tre Jonese.

"Na začátku sezony jsme byli nový tým a neznali jsme se, proto to skřípalo. Teď se ale už sehráváme a půjdeme nahoru," řekl James. "Bylo tam pořád hodně chyb, ale když se daří v útoku, tak je to dobré. A LeBron nás k výhře dovedl," dodal Walker.

Ve Phoenixu si domácí Suns sice udržovali po většinu zápasu mírný náskok, ale nedokázali zápas rozhodnout. V dramatické koncovce v posledních dvou minutách neskórovali, přesto dobrou obranou uhájili těsné vítězství, protože soupeři dovolili jen dva trestné hody.

Pilířem defenzivy byl v koncovce Deandre Ayton a zápas zakončil s bilancí 29 bodů a 21 doskoků. Devin Booker přispěl 27 body, 11 doskoky a 7 asistencemi. Nejlepším střelcem týmově hrajícího Utahu byl s 22 body Jordan Clarkson.

"Nevím, co Deandre Ayton jedl na Díkuvzdání, ale asi bychom to teď měli jíst všichni," žertoval o výkonu spoluhráče Booker. "Ayton tvrdě dře. Chodí s naším kondičním koučem do posilovny v šílených časech, ale vyplácí se mu to, protože pak je připravený na tyto momenty. Je hezké ho vidět odehrát monstrózní utkání," řekl kouč Phoenixu Monty Williams.

Mladý tým Houstonu je sice stále poslední v Západní konferenci, ale výhrou 118:105 nad Oklahomou City poprvé od března zaznamenal druhý úspěch za sebou. Jalen Green k tomu přispěl 28 body a 9 asistencemi, Alperen Sengün zaznamenal 21 bodů, 18 doskoků a 7 přihrávek.

Už potřetí za sebou prohrál Dallas, který podlehl Torontu 100:105. Hrdinou utkání byl O.G. Anunoby, který dal 12 ze svých 26 bodů v poslední čtvrtině a dotáhl domácí Raptors k vítězství. Torontu se navíc povedlo udržet nejlepšího střelce soutěže Luku Dončiče jen na 24 bodech, to je o devět méně, než je Dončičův průměr na utkání.

"Nepropadáme panice. Musíme pokračovat v naší cestě. Výhry zase přijdou. Luka dělal, co mohl. Soupeř ho ale zdvojoval, tak se do nich netlačil a pouštěl do hry spoluhráče," řekl trenér Dallasu Jason Kidd.

Výsledky:

Houston - Oklahoma City 118:105, Phoenix - Utah 113:112, San Antonio - LA Lakers 138:143, Toronto - Dallas 105:100.

Tabulka:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Boston 19 15 4 78,9 2. Philadelphia 19 10 9 52,6 3. Toronto 19 10 9 52,6 4. New York 19 9 10 47,4 5. Brooklyn 20 9 11 45,0

Centrální divize:

1. Milwaukee 18 13 5 72,2 2. Cleveland 19 12 7 63,2 3. Indiana 18 11 7 61,1 4. Chicago 19 8 11 42,1 5. Detroit 21 5 16 23,8

Jihovýchodní divize:

1. Atlanta 19 11 8 57,9 2. Washington 19 10 9 52,6 3. Miami 20 9 11 45,0 4. Charlotte 20 6 14 30,0 5. Orlando 19 5 14 26,3

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. Memphis 19 11 8 57,9 2. New Orleans 19 11 8 57,9 3. Dallas 18 9 9 50,0 4. San Antonio 21 6 15 28,6 5. Houston 19 5 14 26,3

Severozápadní divize:

1. Denver 19 12 7 63,2 2. Portland 19 11 8 57,9 3. Utah 22 12 10 54,5 4. Minnesota 19 10 9 52,6 5. Oklahoma City 20 8 12 40,0

Pacifická divize:

1. Phoenix 19 13 6 68,4 2. Sacramento 18 10 8 55,6 3. LA Clippers 20 11 9 55,0 4. Golden State 20 10 10 50,0 5. LA Lakers 18 7 11 38,9